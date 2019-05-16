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      В Україні зросла кількість ФОПів: яких і де найбільше

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      ІТ- бізнес розвивається найбільше
      ІТ- бізнес розвивається найбільше / Getty Images

      В Україні за минулий рік кількість фізичних осіб-підприємців зросла на 4%. Найбільший приріст був серед ФОПів, що займаються комп’ютерним програмуванням. Лідирують за кількістю нових підприємців Харків та Львів.

      Які тренди демонстрував дрібний бізнес у 2018 році – дослідив YouControl.

      4%. – це не дуже великий показник, а ріст не можна назвати стрімким, однак сама тенденція позитивна. Загалом на початку 2019 року в Україні нараховувалося понад 1,91 млн ФОПів.

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      Найбільше малих підприємців працюють за КВЕДами:

      - "Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами, напоями та тютюном";
      - "Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами";
      - "Комп'ютерне програмування".

      Їх зареєстровано 314 тисяч, або 16% усіх ФОПів в Україні.

      Приблизно такий же перелік категорій щодо показників приросту станом на початок 2019 року порівняно з початком 2018 року. За кількісним показником в ТОПі на першому місці розмістилося програмування (+20,7 тисяч ФОПів), послуги перукарень та салонів краси (+10 тисяч), інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах (+5 тисяч).

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      А от за найбільшим відсотковим приростом перелік категорій різноманітніший, і в ньому лише один пункт присвячений торгівлі, хоча попереду все одно програмування:

      • Комп'ютерне програмування: +27,2%;

      • Обробка даних, розміщення інформації на веб-вузлах: + 23,8%;

      • Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет: +23,3%;

      • Спеціалізована діяльність із дизайну: +22%;

      • Інші види освіти: +21,2%;

      • Надання інших інформаційних послуг: +21,1%;

      • Інша діяльність у сфері охорони здоров'я: +20,4%;

      • Діяльність у сфері архітектури: +19,2%;

      • Будівництво житлових і нежитлових будівель: +19,1%;

      • Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем: +17,7%.

      У п’яти із шести обраних для дослідження ділових регіонів кількість фізичних осіб-підприємців від початку 2018 до початку 2019 збільшилася. Хоча рівень росту в них помітно різнився:

      • у Харківській області показник зріс на 9%;

      • у Львівській на 8%;

      • у Дніпропетровській на 5%;

      • в Одеській на 3,2%;

      • У Запорізькій на 1,4%.

      У Вінницької області показник упав на 0,5%.

      У всіх шести регіонах найбільший приріст спостерігався за КВЕДом "Комп’ютерне програмування". Очевидно, саме ці регіони, які мають досить розвинені ІТ-ринки, і стали рушіями загального збільшення ФОПів за цим видом діяльності.

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      Теги: Новини України Бізнес IT-бізнес
      Джерело: 24 канал
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