В Україні зросла кількість ФОПів: яких і де найбільше
В Україні за минулий рік кількість фізичних осіб-підприємців зросла на 4%. Найбільший приріст був серед ФОПів, що займаються комп’ютерним програмуванням. Лідирують за кількістю нових підприємців Харків та Львів.
Які тренди демонстрував дрібний бізнес у 2018 році – дослідив YouControl.
4%. – це не дуже великий показник, а ріст не можна назвати стрімким, однак сама тенденція позитивна. Загалом на початку 2019 року в Україні нараховувалося понад 1,91 млн ФОПів.
Читайте також: Назвали найдорожчі українські бренди: цікавий список
Найбільше малих підприємців працюють за КВЕДами:
- "Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами, напоями та тютюном";
- "Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами";
- "Комп'ютерне програмування".
Їх зареєстровано 314 тисяч, або 16% усіх ФОПів в Україні.
Приблизно такий же перелік категорій щодо показників приросту станом на початок 2019 року порівняно з початком 2018 року. За кількісним показником в ТОПі на першому місці розмістилося програмування (+20,7 тисяч ФОПів), послуги перукарень та салонів краси (+10 тисяч), інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах (+5 тисяч).
Читайте також: Бізнес висунув 7 вимог до Зеленського
А от за найбільшим відсотковим приростом перелік категорій різноманітніший, і в ньому лише один пункт присвячений торгівлі, хоча попереду все одно програмування:
-
Комп'ютерне програмування: +27,2%;
-
Обробка даних, розміщення інформації на веб-вузлах: + 23,8%;
-
Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет: +23,3%;
-
Спеціалізована діяльність із дизайну: +22%;
-
Інші види освіти: +21,2%;
-
Надання інших інформаційних послуг: +21,1%;
-
Інша діяльність у сфері охорони здоров'я: +20,4%;
-
Діяльність у сфері архітектури: +19,2%;
-
Будівництво житлових і нежитлових будівель: +19,1%;
-
Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем: +17,7%.
У п’яти із шести обраних для дослідження ділових регіонів кількість фізичних осіб-підприємців від початку 2018 до початку 2019 збільшилася. Хоча рівень росту в них помітно різнився:
-
у Харківській області показник зріс на 9%;
-
у Львівській на 8%;
-
у Дніпропетровській на 5%;
-
в Одеській на 3,2%;
-
У Запорізькій на 1,4%.
У Вінницької області показник упав на 0,5%.
У всіх шести регіонах найбільший приріст спостерігався за КВЕДом "Комп’ютерне програмування". Очевидно, саме ці регіони, які мають досить розвинені ІТ-ринки, і стали рушіями загального збільшення ФОПів за цим видом діяльності.
Читайте також: В Україні створили своєрідний Amazon для державних закупівель