В Україні зросла кількість ФОПів: яких і де найбільше

В Україні за минулий рік кількість фізичних осіб-підприємців зросла на 4%. Найбільший приріст був серед ФОПів, що займаються комп’ютерним програмуванням. Лідирують за кількістю нових підприємців Харків та Львів.

Які тренди демонстрував дрібний бізнес у 2018 році – дослідив YouControl.

4%. – це не дуже великий показник, а ріст не можна назвати стрімким, однак сама тенденція позитивна. Загалом на початку 2019 року в Україні нараховувалося понад 1,91 млн ФОПів.

Читайте також: Назвали найдорожчі українські бренди: цікавий список

Найбільше малих підприємців працюють за КВЕДами:

- "Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами, напоями та тютюном";

- "Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами";

- "Комп'ютерне програмування".

Їх зареєстровано 314 тисяч, або 16% усіх ФОПів в Україні.

Приблизно такий же перелік категорій щодо показників приросту станом на початок 2019 року порівняно з початком 2018 року. За кількісним показником в ТОПі на першому місці розмістилося програмування (+20,7 тисяч ФОПів), послуги перукарень та салонів краси (+10 тисяч), інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах (+5 тисяч).

Читайте також: Бізнес висунув 7 вимог до Зеленського

А от за найбільшим відсотковим приростом перелік категорій різноманітніший, і в ньому лише один пункт присвячений торгівлі, хоча попереду все одно програмування:

Комп'ютерне програмування: +27,2%;

Обробка даних, розміщення інформації на веб-вузлах: + 23,8%;

Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет: +23,3%;

Спеціалізована діяльність із дизайну: +22%;

Інші види освіти: +21,2%;

Надання інших інформаційних послуг: +21,1%;

Інша діяльність у сфері охорони здоров'я: +20,4%;

Діяльність у сфері архітектури: +19,2%;

Будівництво житлових і нежитлових будівель: +19,1%;

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем: +17,7%.

У п’яти із шести обраних для дослідження ділових регіонів кількість фізичних осіб-підприємців від початку 2018 до початку 2019 збільшилася. Хоча рівень росту в них помітно різнився:

у Харківській області показник зріс на 9%;

у Львівській на 8%;

у Дніпропетровській на 5%;

в Одеській на 3,2%;

У Запорізькій на 1,4%.

У Вінницької області показник упав на 0,5%.

У всіх шести регіонах найбільший приріст спостерігався за КВЕДом "Комп’ютерне програмування". Очевидно, саме ці регіони, які мають досить розвинені ІТ-ринки, і стали рушіями загального збільшення ФОПів за цим видом діяльності.

Читайте також: В Україні створили своєрідний Amazon для державних закупівель

