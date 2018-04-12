В Україні зросла кількість пожеж через те, що люди палять сміття

За минулу добу, 11 квітня, по Україні спалахнуло майже 500 пожеж. Одна з причин – паління сухої трави та сміття.

Тож пожежники вирушили у рейд. Шукали порушників, які палять траву і проводили з ними профілактичні бесіди. Зокрема про те, що палити сміття не можна та небезпечно.

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Випалені узбіччя та багаття в лісосмузі в одному з дачний кооперативів на Київщині не рідкість. Все через те, що сміттєвих баків просто немає. А вивіз сміття організувати дорого, пояснює голова кооперативу. Але боротись з цим намагаються.

Навесні палять найчастіше сміття на кладовищах, стару траву та сухостій. Люди вірять, що так швидше з'явиться нова зелена трава. Однак насправді, шкодять ґрунту і вбивають тварин, що живуть у сухій траві.

Проте штрафувати порушників пожежники не можуть. Такі повноваження має лише екоінспекція та поліція. За спалювання сухої трави загрожує штраф від 170 до 340 гривень. Якщо це територія та об’єкт природно-заповідного фонду, штрафи зростають вдвічі. Однак такі рейди проводять не часто.

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