В Україні зросла середня зарплата: в якій області вона – найвища

Середня зарплата в Україні зросла на 206 гривень – до 9 тисяч 429 гривень у лютому 2019 року. Це, якщо порівнювати з січнем.

Найвищі середні зарплати отримують у Києві (14 тисяч 513 гривень) та Донецькій області (10 тисяч 512 гривень). А найменше в середньому заробляють у Чернівецькій (7 тисяч 186 гривень) та Чернігівській областях (7 тисяч 288 гривень), свідчать дані Держстату.

Читайте також: Українцям обіцяють середню зарплату до 12 тисяч гривень

Середні зарплати у лютому у всіх областях України:

Вінницька область – 8 тисяч 333 гривні;

Волинська область – 7 тисяч 711 гривень;

Дніпропетровська область – 9 тисяч 407 гривень;

Донецька область – 10 тисяч 512 гривень;

Житомирська область – 7 тисяч 625 гривень;

Закарпатська область – 8 тисяч 312 гривень;

Запорізька область – 9 тисяч 273 гривні;

Івано-Франківська область – 8 тисяч 37 гривень;

Київська область – 9 тисяч 812 гривень;

Кіровоградська область – 7 тисяч 415 гривень;

Луганська область – 7 тисяч 797 гривень;

Львівська область – 8 тисяч 368 гривень;

Миколаївська область – 8 тисяч 702 гривні;

Одеська область – 8 тисяч 350 гривень;

Полтавська область – 8 тисяч 823 гривні;

Рівненська область – 7 тисяч 822 гривні;

Сумська область – 7 тисяч 819 гривень;

Тернопільська область – 7 тисяч 347 гривень;

Харківська область – 8 тисяч 229 гривень;

Херсонська область – 7 тисяч 292 гривні;

Хмельницька область – 7 тисяч 604 гривні;

Черкаська область – 7 тисяч 800 гривень;

Чернівецька область – 7 тисяч 186 гривень;

Чернігівська область – 7 тисяч 288 гривень;

Київ – 14 тисяч 513 гривень.

Читайте також: Скільки заробляють міністри і депутати в Україні: відомі найвищі зарплати

На яких роботах в Україні найвищі та найнижчі середні зарплати?

Найвищий рівень середніх зарплат – у сфері фінансової та страхової діяльності – 18 тисяч 197 гривень. На другому – сфера інформації та телекомунікацій – 16 тисяч 447 гривень.

Найменше заробляють у сфері тимчасового розміщення та організації харчування – у середньому 5 тисяч 999 гривень.

Проте експерти зауважують, що Держстат рахує тільки 10-20% підприємств України – зазвичай ті, де працює найбільше людей. При цьому Держстат не враховує приватні підприємства та ФОПи, в яких середня кількість працівників – кілька людей.