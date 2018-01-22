В Україні зросли ціни на квартири

В Україні зросли ціни на житло у 2017 році. Так, вартість квартир на вторинному ринку зросла на 4,5%, на первинному – на 4,7%.

Про це свідчать дані на сайті Державної служби статистики.

Відомство також уточнило, що на вторинному ринку однокімнатні квартири подорожчали на 9,7%, двокімнатні – на 3%, трикімнатні – на 2,2%.

Читайте також: Вартість нерухомості в Україні: експерт дав прогноз на 2018 рік

Щодо первинного ринку, то однокімнатні квартири подорожчали на 4,3%, двокімнатні – на 6%, трикімнатні – на 3,1%.

У Держстаті зазначили, що дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Криму, Севастополя, Донеччини та Луганщини.

До слова, у грудні 2017 року в Нацбанку повідомили, що ціни на житло в Україні падають і вже наблизилися до критично низького рівня.