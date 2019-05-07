В Україні зросли ціни на пальне: що на це вплинуло

На українських АЗС ростуть ціни на пальне. Так, наприклад, А-95 на деяких заправках коштує уже понад 32 гривні за літр. Журналісти 24 каналу з'ясували, що змусило підприємців піднімати ціни та чи можуть вони зрости ще більше.

Чому подорожчав бензин

В середньому один літр бензину марки А-95 коштує 30, 14 гривень. Хоча ще місяць тому його можна було купити всього лише за 28,40.

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У порівнянні з цінами станом на 1 квітня, бензин марки А-92 та А-95 подорожчав на 1,70 гривні. Преміум-бензин же трохи менше – на 1,45 гривні, дизельне паливо – на півтори гривні, а автомобільний газ – на 91 копійку за літр.



Ціни на бензин – інфографіка

Україна імпортує майже 80% нафтопродуктів. У 2018 році за імпортне паливо ми заплатили у півтора раза більше, ніж за природний газ – п'ять мільярдів доларів. Проте у квітні вартість нафти на світових ринках впала, гривня зміцніла, тож це стримувало зростання вартості пального.

Україна, на жаль, втратила нафтопереробку. Майже втратила: у нас працює всього два заводи. Від Росії на дизельному пальному в нас залежність на 42%. По скрапленому газу – приблизно третина,

– розповів Олександр Сиренко, аналітик консалтингової компанії UPECO.

Саме така залежність від російської нафти й змусила український ринок запанікувати після оголошення Росії про обмеження експорту нафтопродуктів до України з 1 червня. Оголошення санкцій збіглося із посівними роботами. Тож аграрії та АЗС, побоюючись перебоїв, закупилися пальним.

Ці панічні настрої, вони підтвердилися: ціни в опті впали. Тобто вони дуже різко зросли наприкінці квітня, але вже після свят ринок зрозумів, що немає нестачі великої й ціни почали охолоджуватися,

– прокоментував Сергій Куюн, директор консалтингової групи А-95.

А 23 квітня білоруси припинили переробку й постачання російської нафти. Адже вона була такою неякісною, що це вивело з ладу Мозирський нафтопереробний завод. У найближчі тижні постачання бензину й дизпалива в Україну із Білорусі має повністю відновитися.

Але гарантій, що нафтопроводом "Дружба" знову не потече сировина, забруднена хлоридами, немає. Ці речовини роз'їдають гірські породи, збільшуючи видобуток нафти, але руйнують інфраструктуру.

Прогнози щодо цін

Президент США Дональд Трамп тисне на Організацію країн-експортерів нафти, щоб її видобували більше, заміщаючи іранську сировину, яка потрапила під американські санкції. Якщо натиснути вдасться, нафта подешевшає вже у травні.

За нею знизяться оптові ціни на пальне, а потім й роздрібні. І якщо гривня буде стабільною, то літр А-95 знову коштуватиме 28-29 гривень. Якщо, звісно, знову не буде перебоїв із її постачанням.



Стратегічних запасів пального, як у наших західних сусідів, в Україні немає

У Держрезерві лише обіцяють, що у кінці 2019 року почнуть накопичувати нафтопродукти й до 2024 року створять резерв, який забезпечуватиме потреби країни в пальному на 90 днів. Доти Україна залишається заручницею політичних настроїв президентів Росії та США.