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      В Україні зросли ціни на цибулю: чому та коли очікувати зниження

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      Українська ріпчаста цибуля б'є усі цінові рекорди. Вартість цибулі у столиці сьогодні коливається від 25 до 45 гривень за кілограм. У 2018 році вона коштувала заледве п’ять гривень. Експерти кажуть, що ціни поповзли вгору, бо городню цибулю експортували в країни Євросоюзу.

      Вартість цибулі у 2019 році рекордна – 30 гривень, а подекуди й до 40 гривень за кілограм. Проте у 2018 році вона коштувала в п'ять разів дешевше.

      Читайте також: Коли чекати на здешевлення овочів і чому в Україні цибуля дорожча, ніж у Німеччині

      Весною 2018 року вартість ріпчастої цибулі не перевищувала шести гривень за кілограм. У 2019 році ціну аграрії пояснюють не традиційним весняним подорожчанням залишків врожаю, а дефіцитом та погодою. Через тропічні дощі у червні-липні, частина врожаю згнила. Тому фермери зібрали на 120 тисяч тонн менше, ніж планували. Ріст цін на цибулю почався восени 2018 року й одразу вдвічі – до 12 гривень.

      Якщо брати приклад саме цибулі, то це почалося дуже-дуже швидко. Ось, наприклад, тиждень тому були ціни на цибулю 20 гривень за кілограм, а цього вже 30-34,
      – розповіла економіст Дарія Михайлишина.

      Аналітики стверджують, що на ціни овочів вплинув не лише дефіцит. А те, що українські фермери вирішили залишки цибулі направляти на експорт у ЄС, адже там можна більше заробити. Поїхала до європейців і цибуля, яку традиційно мали завозити в Україну з Казахстану та Узбекистану.

      Виробники з України та Середньої Азії почали експортувати більше овочів, зокрема, цибулі в Європу. Тому в нас їх стало менше і вони подорожчали,
      – додала працівник Центру економічної стратегії Дарія Михайлишина.

      Разом з цибулею піднялась і вартість усього борщового набору. Поповзли ціни вгору на білокачанну капусту, моркву, буряки та картоплю. І за два тижні ціни на овочі в Україні зрівнялися із європейськими. У польських магазинах 35 гривень коштує картопля, 30 гривень цибуля та 27 гривень морква.

      Цибуля
      Ціни на цибулю

      Рекордна вартість української цибулі протримається не довго. Достигає перший врожай, тому молоду зелену цибулю можна придбати вже по 10 гривень. Перше зниження ціни можемо побачити вже наприкінці травня. Адже, як повідомили у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі, уряд вже почав перемовини із аграріями, аби зупинити спекулянтів, які користуючись панікою, штучно завищують ціни.

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      Міністр охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook радить українцям замінити ріпчасту свіжою зеленою або цибулею порей, селерою чи пастернаком. А щоб страви не втрачали смаку та аромату, цибулю можна замінити кропом, імбиром чи насінням коріандру. Або ж і зовсім, додати у страву смажену редьку.

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      Автор: Леся Виговська
      Теги: Новини України Ціни Сільське господарство Уляна Супрун Євросоюз Експорт Міністерство економічного розвитку і торгівлі
      Джерело: 24 канал
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