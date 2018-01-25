В Україні звільнили шістьох суддів: вони судили майданівців і перейшли служити Росії та "ДНР"

Вища рада правосуддя звільнила шістьох суддів. Вони відправляли за грати учасників Революції Гідності та "Автомайдану", а двоє з них перейшли служити до країни-агресора Російської Федерації чи прислуговувати окупантам з "ДНР".

Загалом Вища рада правосуддя звільнила шістьох суддів: Ольгу Мозгову, Миколу Решетніка, Любов Бессараб, Олександра Попеку, Наталію Антонову та Оксану Степанову. Усіх їх звільнили на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України відповідно до рішень Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя. Про це повідомляється на сайті Вищої ради правосуддя.

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Зазначимо, що дисциплінарні справи стосовно суддів Ольги Мозгової, Миколи Решетніка, Наталії Антонової порушено на підставі скарг, у яких зазначено, що ці судді допустили порушення під час постановлення ухвал про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо осіб, які були учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року.

Дисциплінарна справа стосовно Степанової Оксани Сергіївни порушена на підставі скарги про застосування до активного учасника руху "Автомайдан" адміністративного стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами на шість місяців, що є максимальною мірою покарання за цією статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"Сьогодні на засіданні ВРП було звільнено 6 суддів, 4 з яких притягнуто до відповідальності за дії під час розгляду справ так званих активістів Євромайдану. Одного суддю з цих самих підстав притягнуто до дисциплінарної відповідальності іншого виду – відсторонення від посади, направлення до Національної школи суддів України для підвищення кваліфікації з подальшим проходженням кваліфікаційного оцінювання для підтвердження здатності здійснювати правосуддя. Тобто суддя пройде підготовку в Національній школі, після чого складе кваліфікаційний іспит на підтвердження здатності здійснювати правосуддя", – заявив голова ВРП Ігор Бенедисюк.

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Стосовно суддів Любові Бессараб та Олександра Попеки, дисциплінарні справи порушені на підставі встановлених фактів про те, що зазначені судді, обіймаючи відповідно до чинного законодавства посаду судді в Україні, увійшли до складу судових органів Російської Федерації та так званої "ДНР" відповідно.