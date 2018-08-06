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В Україні з’явилася смертельна інфекційна хвороба лістеріоз

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Лістеріоз в Україні
Лістеріоз в Україні / Ілюстративне фото

Україні загрожує спалах інфекційної хвороби лістеріоз, яка може суттєво нашкодити здоров'ю людини і тварини та може призвести навіть до смерті. У групі ризику перебувають люди похилого віку зі слабким імунітетом, вагітні та діти.

Про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що на сьогодні в Україні зафіксовано 1 випадок захворювання на лістеріоз. Проте кількість хворих може збільшитися, оскільки інкубаційний період недуги становить 70 днів.

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За попередніми даними, в Україну бактерія потрапила в замороженій кукурудзі з Угорщини. Зараз цей продукт угорського виробництва активно вилучають з продажу в Україні.

Раніше спалахи лістеріозу були зафіксовані в Австрії, Данії, Фінляндії, Швеції та Великобританії, куди також поставлялася угорська кукурудза. У Європі від цієї недуги загинули 10 людей.

Сам збудник у світі можна виділити з ґрунту, кормів. Основним джерелом є тварини, гризуни, коти, собаки, свійські тварини. Основний шлях зараження – через різні харчові продукти,
– розповіла інфекціоніст Оксана Гудзенко.

Щоб не захворіти на лістеріоз, необхідно ретельно готувати продукти до вживання. Найефективніший спосіб – термічна обробка окропом.

Що таке лістеріоз? Інфекційна хвороба тварин та людини. Хвороба вражає центральну нервову систему, має септичні прояви або перебігає у формі безсимптомного носійства. На шкірі з'являються дрібні висипання, на слизовій рота, глотки, стравоходу часто бувають висипання у вигляді невеликих сірувато-білих гранульом. Також з’являються гарячка, розлади дихання, напади ціанозу, тахікардія. У легенях – явища пневмонії. Збільшені печінка, селезінка. Загальний стан нагадує сепсис. При ураженні нервової системи клініка нагадує картину гнійного менінгіту. Хворих на лістеріоз (особливо вагітних) госпіталізують та призначають антибактеріальну терапію.

Теги: Новини України Здоров'я Медицина Інфекція епідемія
Джерело: 24 Канал
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