В Україні з’явились еко-труни
19:02, сьогодні 2394 Читать новость на русском
В Україні почали виробляти екологічні труни з картону. Їх особливістю є те, що для їх виготовлення в використовують на 80% менше дерева, ніж у звичайній труні.
Про це пише видання 056.
Еко-труни створила Катерина Спіцина з Дніпра.
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"Кожну труну я розробляла особисто, вони все унікальні. Можна вибрати будь-який візерунок, в основному популярністю користуються квіти, абстракції і вишиванки", – розповідає Спіцина.
Як розповіла авторка, така труна розкладається протягом одного року, при цьому може витримати 105 кілограмів. Однак, використовувати еко-труну в дощову погоду не рекомендують.
Такі труни містять на 80% менше дерева
Труни витримують до 105 кг
Джерело: 24 Канал
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