В Україні з’явились еко-труни

В Україні почали виробляти екологічні труни з картону. Їх особливістю є те, що для їх виготовлення в використовують на 80% менше дерева, ніж у звичайній труні.

Про це пише видання 056.

Еко-труни створила Катерина Спіцина з Дніпра.

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"Кожну труну я розробляла особисто, вони все унікальні. Можна вибрати будь-який візерунок, в основному популярністю користуються квіти, абстракції і вишиванки", – розповідає Спіцина.

Як розповіла авторка, така труна розкладається протягом одного року, при цьому може витримати 105 кілограмів. Однак, використовувати еко-труну в дощову погоду не рекомендують.

Такі труни містять на 80% менше дерева

Труни витримують до 105 кг