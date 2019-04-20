В Україні з'явилися аж три нові свята: хто та коли відзначатиме
В Україні запровадили три нові свята – День піхоти, День резервіста та День сержанта Збройних сил України, які відзначатимуть навесні та восени кожного року. Проте, ці дні не будуть вихідними.
Відповідні укази підписав Петро Порошенко і вони були оприлюднені на сайті Адміністрації президента 19 квітня.
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Коли відзначатимуть нові свята:
6 травня – День піхоти;
18 травня – День резервіста;
18 листопада – День сержанта.
У День піхоти будуть вшанувувати мужність та героїзм воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, які вони виявили у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України.
День резервіста встановили для військових, які також захищають незалежність держави та готові у будь-який час стати до лав Збройних Сил чи інших військових формувань.
Окрім цього, в День сержанта буду вшановувати відданість, відповідальність та професіоналізм сержантів і старшин ЗСУ, їхні мужність та героїзм у боротьбі за свободу і незалежність України.
Які ще військові свята відзначають в Україні?1 лютого – День військ зв'язку;
25 лютого – День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ;
25 березня – День Служби безпеки України;
30 квітня – День прикордонника;
23 травня – День морської піхоти України;
25 червня – День митної служби України;
27 червня – День Повітряних Сил Збройних Сил України;
Перша неділя липня – День Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
Остання субота серпня – День авіації України;
29 серпня – День танкістів;
14 вересня – День мобілізаційного працівника;
14 жовтня – День захисника України;
3 листопада – День інженерних військ;
3 листопада – День ракетних військ і артилерії;
21 листопада – День десантно-штурмових військ;
26 листопада – День Національної гвардії України;
30 листопада – День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України;
6 грудня – День Збройних сил України;
12 грудня – День Сухопутних військ України.