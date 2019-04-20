В Україні з'явилися аж три нові свята: хто та коли відзначатиме

В Україні запровадили три нові свята – День піхоти, День резервіста та День сержанта Збройних сил України, які відзначатимуть навесні та восени кожного року. Проте, ці дні не будуть вихідними.

Відповідні укази підписав Петро Порошенко і вони були оприлюднені на сайті Адміністрації президента 19 квітня.

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Коли відзначатимуть нові свята:



6 травня – День піхоти;

18 травня – День резервіста;

18 листопада – День сержанта.

У День піхоти будуть вшанувувати мужність та героїзм воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, які вони виявили у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України.

День резервіста встановили для військових, які також захищають незалежність держави та готові у будь-який час стати до лав Збройних Сил чи інших військових формувань.

Окрім цього, в День сержанта буду вшановувати відданість, відповідальність та професіоналізм сержантів і старшин ЗСУ, їхні мужність та героїзм у боротьбі за свободу і незалежність України.

Які ще військові свята відзначають в Україні?1 лютого – День військ зв'язку;

25 лютого – День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ;

25 березня – День Служби безпеки України;

30 квітня – День прикордонника;

23 травня – День морської піхоти України;

25 червня – День митної служби України;

27 червня – День Повітряних Сил Збройних Сил України;

Перша неділя липня – День Військово-Морських Сил Збройних Сил України;

Остання субота серпня – День авіації України;

29 серпня – День танкістів;

14 вересня – День мобілізаційного працівника;

14 жовтня – День захисника України;

3 листопада – День інженерних військ;

3 листопада – День ракетних військ і артилерії;

21 листопада – День десантно-штурмових військ;

26 листопада – День Національної гвардії України;

30 листопада – День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України;

6 грудня – День Збройних сил України;

12 грудня – День Сухопутних військ України.