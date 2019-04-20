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      В Україні з'явилися аж три нові свята: хто та коли відзначатиме

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      В Україні запровадили три нові військові свята
      В Україні запровадили три нові військові свята / Фото з відкритих джерел

      В Україні запровадили три нові свята – День піхоти, День резервіста та День сержанта Збройних сил України, які відзначатимуть навесні та восени кожного року. Проте, ці дні не будуть вихідними.

      Відповідні укази підписав Петро Порошенко і вони були оприлюднені на сайті Адміністрації президента 19 квітня.

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      Коли відзначатимуть нові свята:

      6 травня – День піхоти;
      18 травня – День резервіста;
      18 листопада – День сержанта.

      У День піхоти будуть вшанувувати мужність та героїзм воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, які вони виявили у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України.

      День резервіста встановили для військових, які також захищають незалежність держави та готові у будь-який час стати до лав Збройних Сил чи інших військових формувань.

      Окрім цього, в День сержанта буду вшановувати відданість, відповідальність та професіоналізм сержантів і старшин ЗСУ, їхні мужність та героїзм у боротьбі за свободу і незалежність України.

      Які ще військові свята відзначають в Україні?1 лютого – День військ зв'язку;
      25 лютого – День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ;
      25 березня – День Служби безпеки України;
      30 квітня – День прикордонника;
      23 травня – День морської піхоти України;
      25 червня – День митної служби України;
      27 червня – День Повітряних Сил Збройних Сил України;
      Перша неділя липня – День Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
      Остання субота серпня – День авіації України;
      29 серпня – День танкістів;
      14 вересня – День мобілізаційного працівника;
      14 жовтня – День захисника України;
      3 листопада – День інженерних військ;
      3 листопада – День ракетних військ і артилерії;
      21 листопада – День десантно-штурмових військ;
      26 листопада – День Національної гвардії України;
      30 листопада – День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України;
      6 грудня – День Збройних сил України;
      12 грудня – День Сухопутних військ України.

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      Теги: Новини України Збройні сили України Петро Порошенко Традиції
      Джерело: 24 канал
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