В Україні з'явиться найбільший в Європі архів з документами КДБ: деталі

В Україні відкриють найбільший у Європі архів національної пам'яті. Саме сюди перевезуть документи КДБ із усіх вітчизняних силових органів. З'явиться він на столичній Троєщині.

Змогу попрацювати з матеріалами репресивних органів українці отримали лише у 2015 році, після ухвалення законів про декомунізацію.

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Інформацію про жертв радянської системи Україна збирає досі. Нині є дані про понад 720 тисяч репресованих. Журналістка Дарина Рогачук вважає: має бути одна установа, куди можна звернутися з даними й шукати одразу в різних архівах.

В Інституті національної пам'яті пообіцяли, що така установа буде. Туди передадуть документи КДБ із архівів усіх силових структур. Відкрити архів національної пам'яті мають вже за кілька років.

Кількість документів, яка буде у цьому архіві, найбільша в Європі. Це десь приблизно 120 кілометрів справ,

– прокоментував Ігор Кулик, директор Архіву національної пам'яті.

Майбутній архів облаштують на столичній Троєщині. У приміщенні колишнього заводу, яке належало банкнотно-монетному двору Нацбанку.



Тут облаштують Архів національної пам'яті

Туди звезуть документи з архівів СБУ, МВС, Служби зовнішньої розвідки, Прикордонної служби, Національної гвардії, судів, прокуратури і частково Міністерства оборони: усі відомості про голодомори, терори та геноциди. З них українці дізнаються, як створювалася тоталітарна система та працювали радянські спецслужби. Доступ до архівів, обіцяють, буде безкоштовним.

Та усе це можливе, якщо будуть гроші на реконструкцію. Поки що із необхідних 550 мільйонів гривень профінансували лише десяту частину. Голова Інституту національної пам'яті України сподівається, що Антон Дробович у наступні роки буде виділено у 2-3 рази більше коштів.



Голова Інституту національної пам'яті України Антон Дробович

"На 2020 рік виділено приблизно 50 мільйонів. Цього має бути достатньо, щоб завершити вишукування, геологію, геодезію. Роботи, які заплановані на цей рік, ми маємо виконати. Є на це і бюджет, і співробітники", – пояснив він.

Що таке Інститут національної пам'яті?Є центральним органом виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті. Основні завдання Інституту:

• посилення уваги суспільства до історії України;

• забезпечення всебічного вивчення етапів боротьби за відновлення державності України у XX столітті;

• здійснення заходів з увічнення пам'яті учасників національно-визвольної боротьби, жертв голодоморів та політичних репресій.

Зазначимо, що серед пострадянських країн Україна – одна з лідерів у міжнародному рейтингу доступу до архівів КДБ.