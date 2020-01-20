18:53
20 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто готує замах на Путіна. Конкуренти для "Єдиної Росії"
      Вєсті Кремля
      20:46, 18 січня
      Вєсті.UA. Жир: Сімейне непорозуміння Малюськи. Епоха кнопкодавства
      Вєсті.UA
      20:18, 18 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК

      В Україні з'явиться найбільший в Європі архів з документами КДБ: деталі

      257 Читать новость на русском

      В Україні відкриють найбільший у Європі архів національної пам'яті. Саме сюди перевезуть документи КДБ із усіх вітчизняних силових органів. З'явиться він на столичній Троєщині.

      Змогу попрацювати з матеріалами репресивних органів українці отримали лише у 2015 році, після ухвалення законів про декомунізацію.

      Важливо! Новий голова Інституту нацпам'яті Дробович озвучив пріоритети роботи

      Інформацію про жертв радянської системи Україна збирає досі. Нині є дані про понад 720 тисяч репресованих. Журналістка Дарина Рогачук вважає: має бути одна установа, куди можна звернутися з даними й шукати одразу в різних архівах.

      В Інституті національної пам'яті пообіцяли, що така установа буде. Туди передадуть документи КДБ із архівів усіх силових структур. Відкрити архів національної пам'яті мають вже за кілька років.

      Кількість документів, яка буде у цьому архіві, найбільша в Європі. Це десь приблизно 120 кілометрів справ,
      – прокоментував Ігор Кулик, директор Архіву національної пам'яті.

      Майбутній архів облаштують на столичній Троєщині. У приміщенні колишнього заводу, яке належало банкнотно-монетному двору Нацбанку.

      Архів національної пам'яті
      Тут облаштують Архів національної пам'яті

      Туди звезуть документи з архівів СБУ, МВС, Служби зовнішньої розвідки, Прикордонної служби, Національної гвардії, судів, прокуратури і частково Міністерства оборони: усі відомості про голодомори, терори та геноциди. З них українці дізнаються, як створювалася тоталітарна система та працювали радянські спецслужби. Доступ до архівів, обіцяють, буде безкоштовним.

      Та усе це можливе, якщо будуть гроші на реконструкцію. Поки що із необхідних 550 мільйонів гривень профінансували лише десяту частину. Голова Інституту національної пам'яті України сподівається, що Антон Дробович у наступні роки буде виділено у 2-3 рази більше коштів. 

      Антон Дробович
      Голова Інституту національної пам'яті України Антон Дробович

      "На 2020 рік виділено приблизно 50 мільйонів. Цього має бути достатньо, щоб завершити вишукування, геологію, геодезію. Роботи, які заплановані на цей рік, ми маємо виконати. Є на це і бюджет, і співробітники", – пояснив він.

      Що таке Інститут національної пам'яті?Є центральним органом виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті. Основні завдання Інституту:
      • посилення уваги суспільства до історії України;
      • забезпечення всебічного вивчення етапів боротьби за відновлення державності України у XX столітті;
      • здійснення заходів з увічнення пам'яті учасників національно-визвольної боротьби, жертв голодоморів та політичних репресій.

      Зазначимо, що серед пострадянських країн Україна – одна з лідерів у міжнародному рейтингу доступу до архівів КДБ.

      Вихідні дні-2020: календар свят в Україні
      сьогодні
      15372
      Автор: Марина Молька
      Теги: Історія Новини України Новини Києва Декомунізація Антон Дробович
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:17 Тарифи на воду для населення у 2020 році: скільки платитимуть українці
      Юлія Поскробок 7848
      сьогодні , 17:00 Нечего отстаивать. О Конституции России, которая привела узурпатора
      Запретное мнение 194
      сьогодні , 17:12 Види камінів для дому: огляд сучасних елементів інтер’єру
      400
      сьогодні , 14:00 Як підготуватись до відпустки в екзотичній країні
      332
      сьогодні , 15:30 ВРП продовжує покривати одіозних суддів: обурливі факти
      Роман Маселко 490
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук