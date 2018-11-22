В Україні з'явиться нове свято
Президент України Петро Порошенко підписав указ про затвердження 24 січня Дня зовнішньої розвідки. Свято будуть відзначати кожного року.
Відповідний указ Президента оприлюднено на сайті глави держави.
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Як зазначається у тексті указу, розвідники зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності держави, захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз та об’єктів державної власності за межами країни.
З метою відродження національної розвідувальної ідентичності та започаткування сучасних традицій вшанування звитяг зовнішньої розвідки України постановляю встановити в Україні День зовнішньої розвідки України, який відзначати щороку 24 січня,
– йдеться у повідомленні.
Водночас, як зазначають у Службі зовнішньої розвідки, 24 січня є символічною датою.
Зокрема, саме 24 січня 1919 року в Українській Народній Республіці було створено перший підрозділ загальнодержавної розвідки, яка викривала ворогів УНР та потенційних супротивників в інших країнах.
"24 січня 2019 року зовнішня розвідка України на державному рівні урочисто святкуватиме своє 100-річчя, віддаючи шану цій славетній сторінці в багатовіковому літописі нашої держави та відроджуючи національну розвідувальну ідентичність", – зазначили у прес-службі СЗР.