23:46
22 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Патріарх Янукович. ГРУстний празднік
      Вєсті Кремля
      20:40, сьогодні
      Вєсті. UA. Радикальні кнопкодави. Дедекомунізація Донбасу
      Вєсті.UA
      20:35, сьогодні
      Аналіз крові без крові: як в Україні продають медичні прилади з недоведеною ефективністю
      ЦРУ
      09:00, 21 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ З KFC У БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК У КИЄВІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      В Україні з'явиться нове свято

      459 Читать новость на русском
      24 січня в Україні відзначатимуть Днем зовнішньої розвідки
      24 січня в Україні відзначатимуть Днем зовнішньої розвідки / Фото з відкритих джерел

      Президент України Петро Порошенко підписав указ про затвердження 24 січня Дня зовнішньої розвідки. Свято будуть відзначати кожного року.

      Відповідний указ Президента оприлюднено на сайті глави держави.

      Читайте також: Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців

      Як зазначається у тексті указу, розвідники зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності держави, захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз та об’єктів державної власності за межами країни.

      З метою відродження національної розвідувальної ідентичності та започаткування сучасних традицій вшанування звитяг зовнішньої розвідки України постановляю встановити в Україні День зовнішньої розвідки України, який відзначати щороку 24 січня,
      – йдеться у повідомленні.

      Водночас, як зазначають у Службі зовнішньої розвідки, 24 січня є символічною датою.

      Зокрема, саме 24 січня 1919 року в Українській Народній Республіці було створено перший підрозділ загальнодержавної розвідки, яка викривала ворогів УНР та потенційних супротивників в інших країнах.

      "24 січня 2019 року зовнішня розвідка України на державному рівні урочисто святкуватиме своє 100-річчя, віддаючи шану цій славетній сторінці в багатовіковому літописі нашої держави та відроджуючи національну розвідувальну ідентичність", – зазначили у прес-службі СЗР.

      Теги: Петро Порошенко Новини України Новини політики Збройні Сили України Історія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Жорстоке вбивство журналіста Василя Сергієнка: чому відпускають злочинців
      сьогодні , 23:00 Жорстоке вбивство журналіста Василя Сергієнка: чому відпускають злочинців
      Дмитро Гнап 130
      Головні новини 22 листопада: скандал із KFC у Києві, нові міністри та погрози Трампа
      сьогодні , 22:13 Головні новини 22 листопада: скандал із KFC у Києві, нові міністри та погрози Трампа
      1884
      Правила догляду за зубами – 6 кроків, які зроблять вашу усмішку ідеальною
      сьогодні , 11:52 Правила догляду за зубами – 6 кроків, які зроблять вашу усмішку ідеальною
      1208
      "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда" — двогодинний трейлер ненаписаного роману
      сьогодні , 21:30 "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда" — двогодинний трейлер ненаписаного роману
      Юлія Ліпенцева 251
      Як обрати смартфон для ігор: корисні поради
      сьогодні , 21:08 Як обрати смартфон для ігор: корисні поради
      364
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      На "зоні" в Донецьку відкрили пам’ятник "Беркуту"
       8 листопада 2015 , 16:02
      Стало відомо, з ким Порошенко зустрінеться у Давосі
       20 січня 2015 , 14:22
      Шевченко довикликав ще одного легіонера у збірну України
       2 вересня , 15:17
      Шевченко: Перемога Чехії над Словаччиною нічого не змінила
       14 жовтня , 11:34
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук