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В Україні з'явиться нове свято

17:25, сьогодні 7056 Читать новость на русском
В Україні з’явиться свято виноградарів, виноробів та садівників
В Україні з’явиться свято виноградарів, виноробів та садівників / Фото з відкритих джерел

В Україні з'явиться професійне свято виноградарів, виноробів та садівників, яке відзначатимуть щорічно у другу неділю листопада.

Таке рішення було прийняте сьогодні, 25 січня, на засіданні Уряду, передає "Урядовий портал".

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Метою цього свята є вшанування працівників виноградно-виноробної та садівничої галузей, відзначення їх досягнень та популяризація українського садівництва, виноградарства та виноробства.

"У садівництві, виноградарстві та виноробстві працює велика кількість українців, завдяки яким ці галузі забезпечують значні надходження до бюджетів різних рівнів, сприяють розвитку сільських територій та збільшують експортний потенціал", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради підтримали рішення зробити Католицьке Різдво, яке відзначають 25 грудня, вихідним, натомість 2 травня – стало робочим днем.

Теги: Новини політики Новини України Законодавство Традиції
Джерело: 24 Канал
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