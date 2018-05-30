В Україні з'явився новий підрозділ поліції: він діятиме на Одещині

У курортних зонах Одещини з 1 червня працюватиме новий підрозділ правоохоронців. 30 травня на території комплексу "Аркадія" в Одесі відкрилася перша станція туристичної поліції.

Про це повідомляє прес-центр Міністерства внутрішніх справ України.

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Спеціально для охорони публічного порядку в курортних зонах Одеси та Одеської області ми запустили групи туристичної поліції. Вони працюватимуть з 1 червня до закінчення туристичного сезону – 30 вересня. Поліцейські надаватимуть консультації та допомогу відпочиваючим, реєструватимуть скарги громадян щодо пошкодження та зникнення майна, аналізуватимуть оперативну ситуацію в місцях скупчення туристів,

– зазначив заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян.

Також правоохоронці повідомили, що минулого року проект туристичної поліції працював на ділянці "Ланжерон - Аркадія" у пілотному режимі.

Тоді підрозділ продемонстрував свою ефективність: групи туристичної поліції розкрили 38 кримінальних порушень, виявили трьох неповнолітніх, які втекли з дому, а також затримали іноземного громадянина, який перебував у розшуку.

"Цього року ми плануємо відкрити ще шість таких станцій у Одесі та Одеській області. Всього на Одещині їх буде 15. Також планується відкриття таких станцій у інших курортних зонах країни", – додали в поліції.