В Україні з’явився оновлений календар щеплень: опублікований графік
Міністерство охорони здоров'я оновило Національний календар профілактичних щеплень згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я та міжнародної практики.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.
Згідно з новим календарем, дітей щеплюватимуть від туберкульозу (БЦЖ) 1 раз – на 3-5 добу життя. Ревакцинацію у 7 років робити більше не потрібно.
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Окрім того, відтепер другу дозу вакцини проти гепатиту B дитина отримуватиме не в перший місяць життя, а в другий.
Це дозволить у майбутньому робити щеплення багатокомпонентною вакциною, яка даватиме захист одразу від кількох хвороб – гепатиту В, дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту,
– пояснила Супрун.
Вона вкотре наголосила, що вакцинація по календарю профілактичних щеплень є безкоштовною. Вакцинацію можна зробити у сімейного лікаря або педіатра.
"Вакцини від 10 небезпечних хвороб – гепатиту B, туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, коклюшу, правця, гемофільної інфекції, кору, краснухи та епідемічного паротиту закуповує держава і розвозить у регіони України. Всі вакцини якісні, ефективні та безпечні, вони перекваліфіковані ВООЗ", – запевнила в. о. міністра охорони здоров'я.