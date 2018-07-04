В Україні з’явився оновлений календар щеплень: опублікований графік

Міністерство охорони здоров'я оновило Національний календар профілактичних щеплень згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я та міжнародної практики.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Згідно з новим календарем, дітей щеплюватимуть від туберкульозу (БЦЖ) 1 раз – на 3-5 добу життя. Ревакцинацію у 7 років робити більше не потрібно.

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Окрім того, відтепер другу дозу вакцини проти гепатиту B дитина отримуватиме не в перший місяць життя, а в другий.

Це дозволить у майбутньому робити щеплення багатокомпонентною вакциною, яка даватиме захист одразу від кількох хвороб – гепатиту В, дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту,

– пояснила Супрун.

Вона вкотре наголосила, що вакцинація по календарю профілактичних щеплень є безкоштовною. Вакцинацію можна зробити у сімейного лікаря або педіатра.

"Вакцини від 10 небезпечних хвороб – гепатиту B, туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, коклюшу, правця, гемофільної інфекції, кору, краснухи та епідемічного паротиту закуповує держава і розвозить у регіони України. Всі вакцини якісні, ефективні та безпечні, вони перекваліфіковані ВООЗ", – запевнила в. о. міністра охорони здоров'я.



Календар щеплень