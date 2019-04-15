В Україні з'являться перехоплювальні стоянки: що зміниться

З 1 липня набудують чинності зміни до державних будівельних норм щодо автостоянок.

Ця зміна дасть можливість проектувати перехоплювальні автостоянки для розвантаження центру великих населених пунтків.

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Що зміниться?

- біля залізничних станцій, авіатерміналів, станцій метро та громадського транспорту будуватимуть перехоплювальні автостоянки (мінімальна відстань – до 150 метрів від вказаних об'єктів);

- до 50% місць на таких автостоянках будуть передбачені для довготривалого зберігання (впродовж дня);

- до 25% місць будуть передбачені для автівок, які можна залишити на кілька годин.

Така практика є поширеною у Європі та інших країнах світу.

Як вони працюють?

Не заїжджаючи у центральну частину міста власник авто може залишити свій транспортний засіб на перехоплювальній автостоянці і скористатись послугами громадського транспорту, щоб дістатись до місця призначення.

Заступник міністра регінального розвитку, будівництва, та ЖКГ Лев Парцхаладзе наполягає, що оновлення цієї ДБН має низку очевидних переваг:

зменшення заторів на дорогах; вирішення проблеми з нестачею парковок; підвищення екологічного стану міст; налагодженню транспортного руху в центральних районах мегаполісів.



Нові ДБН щодо автостоянок набудуть чинності 1 липня

Оновлена державна будівельна норма щодо автостоянок, яка набуде чинності 1 липня 2019 року також передбачає, що щонайменше 5% місць на нових автопарковках, які будуватимуть в Україні, проектуватимуть з електрозарядками.