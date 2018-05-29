В Україні з'являється нова і потужна влада: історії громад, які перемагають

Протестують, збираються на віче, оголошують голодування – громади об’єднуються на захист своїх прав по всій Україні. Сьогодні епіцентр боротьби змістився на Львівщину.

Громада Золочева протестує, адже в неї відібрали землю в центрі міста. І поруч з історичними пам’ятками тепер розбудовується торговельний центр.

Читайте також: Пенсія, якої не було: у чиїх кишенях осідають гроші літніх людей

Без відома громади ділянку в приватні руки передав суд. Жителів міста підтримує мер.

Це історичний ареал. Вже є замощений бульвар Сковороди, прокладені комунікації, лави, ліхтарі вуличного освітлення. І це все в громади забирають. Забудівник отримав незаконно через рішення суду без відома міської ради земельну ділянку у власність. Коли в нас поза нашою волею забирають майно – це неправильно,

– розповів міський голова Золочева Ігор Гриньків.

А державні органи дозволили сумнівне будівництво. Відтак підприємець-забудовник запевняє: усі документи має. Так державна влада пішла проти інтересів громади. Скарги, звернення, заяви – законні методи боротьби результату не дали. Тож міський голова Золочева Ігор Гриньків ще 14 травня оголосив безстрокове голодування. Кабінет з мерії переніс під стіни скандальної забудови.

"Винною є бездіяльність державних структур", – прокоментував нардеп від фракції "Об`єднання "Самопоміч" Любомир Зубач.

Читайте також: У Львові планують збудувати сучасний сміттєпереробний комплекс

Мешканці Золочева намагаються достукатися до забудовника і влади. Громада об’єднується на віче, усі разом йдуть до суду. Та здобувають проміжну перемогу – суд забороняє проводити будівництво. Наступне засідання заплановано на 31 травня. Увесь цей час міський голова продовжує голодувати. Чекає остаточного рішення.

Центральна влада систематично намагається знищити місцеве самоврядування. Скадовськ: мера Олександра Яковлєва усувають з посади на рік через закупівлю канцтоварів. Місцеві мешканці вимагають перевиборів. Миколаїв: мешканцям вдалося відстояти свій вибір. Олександр Сєнкевич повернувся на роботу мера. Львів: на тиск відповіли єдністю і голодуванням.

Більше – дивіться у програмі.