В українських користувачів виникли проблеми з Facebook

22 березня у користувачів Facebook виникли проблеми із завантаженням сайту. Зокрема, збій виник і в користувачів в Україні.

Про це свідчать дані на профільному сайті DownDetector.

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Окрім України проблеми з’явились у користувачів з Німеччини, а також з Греції, Молдови та Болгарії.

Так, половина користувачів з тих, які повідомили про проблеми, кажуть, що взагалі не можуть отримати доступ до сайту. 35% користувачів можуть зайти тільки на стартову сторінку, у решти – не завантажуються зображення.

Що трапилось з соцмережею наразі невідомо. При цьому коментатори на сайті DownDetector припустили, що їхні проблеми пов'язані з регіональним провайдером.

Де виникли проблеми з Facebook