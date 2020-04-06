17:00
6 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      БЛОГ Остап Яриш
      Журналіст Голосу Америки

      В українських лікарів є комбінезони, у нас цього нема, – як Нью-Йорк бореться з коронавірусом

      -
      Не варто робити з нас героїв! / AFP

      Сполучені Штати перші у світі за кількістю заражень і в Білому Домі очікують дуже багато смертей. Яка ситуація в медзакладах Нью-Йорку?

      Я бачу, як в США лікарям складно з ресурсами – і боюсь уявити, що може чекати Україну в разі сильного спалаху. Робота медиків зараз дуже важлива, і кожен може полегшити її, дотримуючись рекомендацій.

      Читайте також: Три особливості боротьби з пандемією в Україні: що не так

      Cирени "швидкої допомоги" в Нью-Йорку цими днями не стихають ні на мить. Дехто тепер називає його "новим Уханем": щодня лише тут виявляють декілька тисяч нових заражень.

      "Чи мені страшно? Я стараюсь про це не думати, тому що тоді я б перехотіла йти на роботу", – сміється Ірина Кіт. Їй 28, і вона працює медсестрою в одній з найбільших лікарень Нью-Йорка. Ірина часто усміхається й намагається зберігати піднесений настрій. Втім, синці під очима її видають.

      "Я бачила, що в Італії чи навіть в Україні в лікарів є цілі комбінезони. Це так круто! В нас цього нема", – зітхає Ірина. Дівчина розповідає, що в одній з клінік Нью-Йорка медики одягали на себе сміттєві пакети замість комбінезонів. Незабаром медбрат із того відділення заразився коронавірусом і помер.

      – А у вашій лікарні багато медиків заразились за цей час?
      – Ох, я б також хотіла це знати. Ми не знаємо, нас не тестують.
      – Чому?
      – Недостатньо тестів.

      Рекомендуємо! Чому Китай продовжує приховувати масштаби пандемії

      В інфекційних відділеннях залишились працювати молоді і здорові. Якщо вони захворіють, то скоріш за все, матимуть легкі симптоми і надалі доглядатимуть за пацієнтами. Але Ірина вважає, що медики не роблять нічого особливого. "З нас тепер усі роблять героїв. Я думаю, що це неправильно. Дуже неправильно. Ми просто робимо свою щоденну роботу".

      Повний текст інтерв'ю з українською медсестрою, яка бореться з коронавірусом в Нью-Йорку, читайте на "Голосі Америки".

      Автор: Остап Яриш
      Теги: Коронавірус COVID-19 Публікації Новини політики Новини США Нью-Йорк
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 15:02 Народні депутати, які захворіли на коронавірус: інфографіка
      Новини України 7438
      сьогодні , 12:57 В Україні діятимуть тільки 19 пунктів пропуску на кордоні: перелік і карта
      Новини України 7798
      сьогодні , 12:05 Скандальний владика Павло перебуває у важкому стані через коронавірус, – джерело
      Новини України 12948
      сьогодні , 15:44 Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
      Лікування 116830
      сьогодні , 10:40 Коронавірус в Росії: майже 1000 нових випадків за добу
      Лікування 159935
      сьогодні , 11:49 Недоторканних немає, нехай садять: голова "Слуги народу" про скандал між Леросом і Єрмаком
      Новини України 5106
      сьогодні , 13:48 В Україні знизилася кількість нових випадків COVID-19
      Новини України 18104
      сьогодні , 10:40 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
      Новини шоу-бізнесу 112995
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 12:31 Український бізнес проти коронавірусу: хто й чим допомагає
      Ярослав Голобородько
      сьогодні , 16:40 Михайло Тітов "Мультик": що відомо про кримінального авторитета з Миколаєва
      Василь Денисюк
      Залиште відгук