В українських лікарів є комбінезони, у нас цього нема, – як Нью-Йорк бореться з коронавірусом

Сполучені Штати перші у світі за кількістю заражень і в Білому Домі очікують дуже багато смертей. Яка ситуація в медзакладах Нью-Йорку?

Я бачу, як в США лікарям складно з ресурсами – і боюсь уявити, що може чекати Україну в разі сильного спалаху. Робота медиків зараз дуже важлива, і кожен може полегшити її, дотримуючись рекомендацій.

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Cирени "швидкої допомоги" в Нью-Йорку цими днями не стихають ні на мить. Дехто тепер називає його "новим Уханем": щодня лише тут виявляють декілька тисяч нових заражень.