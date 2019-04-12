В українській армії вводять нову нагороду – медаль "За поранення"

Міністерство оборони України вводить нову військову нагороду – медаль "За поранення". Ця медаль стане першою в системі реформування армійських нагород.

Кількість і ступінь тяжкості поранень визначатимуться гілочками, які кріпляться на стрічці медалі або планці – біла або срібна гілочка для легких поранень, жовта або золота – для важких. А на планці для повсякденної форми одягу – лише одна за найтяжче поранення, повідомили в ЗСУ.

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На аверсі медалі зображено тризуб на тлі двох схрещених мечів вістрям вгору і тернового вінця. На реверсі – напис "За жертву крові в боях за свободу України" і номер, призначений для контролю і виключення підробок.

Затверджує нагородження особисто міністр оборони або посадова особа, призначена міністром. Це може бути і начальник військового комісаріату для врученні на місці.