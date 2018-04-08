В українського футболіста Олександра Шовковського стріляли з пістолета: відео і деталі інциденту

У колишнього воротаря київського "Динамо" та збірної України Олександра Шовковського стріляли з пістолета. Постріли здійснила його колишня теща Любов Альонова. Вона також кидала в нього каміння.

За словами спортсмена, у неділю, 8 квітня, він приїхав до будинку своєї колишньої дружини Ольги, щоб забрати свою дочку. Однак ні доньки, ні її матері вдома не було, попри те, що Олександр приїхав у визначений судом час.

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Натомість вдома була Любов Альонова – матір Ольги та колишня теща Олександра. Вона не відкрила йому двері будинку, натомість почала кидати у нього каміння з балкону другого поверху, а згодом відкрила по Олександрові вогонь з пістолета.

На щастя, Шовковський не постраждав.

"Прошу ради, як діяти в такому випадку, викликати поліцію і заарештовувати того, хто стріляв, починати шукати доньку, адже я переживаю, що в будинку з моєю дитиною перебуває агресивно налаштована неадекватна жінка зі зброєю, а зв'язку з дитиною у мене немає. Як змусити матір дитини виконувати рішення суду і перестати перешкоджати спілкуванню з дитиною?" – задався після інциденту питаннями Олександр Шовковський.