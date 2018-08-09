В українського легкоатлета Никифорова намагалися відібрати бронзову медаль чемпіонату Європи

Український стрибун Сергій Никифоров виграв бронзову медаль у стрибках в довжину на чемпіонаті Європи-2018 в Берліні. Однак на його результат подали апеляцію. Все через те, що техніка у секторі для стрибків у довжину не завжди точно показувала результати.

Через це після завершення змагань 5 збірних, в тому числі й українська, подали протести. Потім була й апеляція від шведів (їхній атлет не дотягнув до п'єдесталу). Врешті решт підсумковий протокол зазнав певних змін, але вони не вплинули на Сергія Никифорова. Він залишився на третій сходинці у підсумку та отримає бронзову медаль.

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Нагадаємо, у кваліфікації Никифоров здобув необхідний результат лише в останній спробі, а уже в фіналі він вирішив не відкладати справи на потім: 7.97 м в другій спробі, а у третій спробі Сергій показав 8.13 м. Українець йшов лідером після п'яти спроб, однак все ж поступився греку Мільтіаідісу Тентоглу, який став першим і німцеві Фабіану Хейнле, який став другим.

Нагадаємо, це вже третя медаль України на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Берліні. Раніше золото на дистанції спортивної ходьби на 50 км виграв Мар’ян Закальницький. А Аліна Цвілій виборола срібну медаль на дистанції спортивної ходьби на 50 км.