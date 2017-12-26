В українському МЗС відреагували на слова про Brexit як модель відносин між ЄС та Україною

У відносинах між Україною та Європейським союзом навряд чи можна буде використати модель, яку ЄС планує створити для відносин з Великобританією після Brexit. Тож слова очільника МЗС Німеччини є лише спекуляцією.

Таку заяву зробила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, передає УНІАН.

"Ця модель ще не сформована. Це фактично спекуляція до того, яку модель вони можуть сформувати за підсумками усіх перемовин і виходу Британії з складу Європейського Союзу", – заявила Зеркаль.

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Відтак, за словами дипломата, такі слова слід сприймати як особисту позицію міністра закордонних справ Німеччини Зігмара Габріеля, а не спільну позицію усього Євросоюзу.

"Але чи є це спільна думка Європейського Союзу, чи є взагалі розуміння в Європейському Союзі як будуть відбуватися, наприклад, торговельні стосунки з Британією після її виходу з складу Європейського Союзу? Ще немає. Тому це можна зараз сказати, що це так, думки вголос", – заявила Зеркаль.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель заявив, що угода, яку мають укласти між Великобританією та Євросоюзом після Brexit, може стати шаблоном для тіснішою співпраці ЄС з Україною та Туреччиною. До цього ж ці дві країни він не бачить у Євросоюзі найближчим часом.