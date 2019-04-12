В українців тепер складніше відібрати житло за проблемними іпотеками

В Україні заборонили відбирати квартири без попередньої оцінки нерухомості.

Це випливає із судових постанов, в яких судді вимагають виконувати формальності, інформує Ubr.ua.

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За процедурою, банк зобов'язаний офіційно повідомити особу про стягнення квартири або будинку. Таке повідомлення відправляють рекомендованим листом під підпис, навіть якщо попередньо була усна домовленість та згода.

Перед передачею житла потрібно викликати оцінювача і отримати офіційний висновок щодо вартості нерухомості.

Фахівці пояснюють, якщо банк не отримав підпис особи на документі про передачу нерухомості фінустанові і не провів її оцінку, може стикнутися з труднощами.

Наприклад, якщо банк не провів нову оцінку застави, а просто забрав квартиру (без повідомлення під підпис), то людина може це оскаржити – навіть якщо йшлось про добровільну передачу житла.

Позичальник може опротестувати передачу нерухомості, тоді вона не дістанеться банку і залишиться за людиною. Банк може розпочати процедуру примусового стягнення застави, провети оцінку і піти з нею до суду,

– пояснює старший партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець.

Судова тяганина може затягнутись на рік і увесь цей час особа може безперешкодно проживати у квартирі.

Нерухомість 24 підрахувала, скільки років треба заощаджувати звичайному українцеві, аби назбирати на власне житло.



Скільки років українцям треба збирати на власну квартиру