В українців, які прагнуть залишитись в Польщі, виникатимуть проблеми, – експерт Василь Воскобойник

Про резонансний закон у Польщі щодо "заборони бандерівської ідеології" розповіли історик, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Сергійчук та президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

Чому у Польщі прагнуть заборонити саме бандерівську ідеологію

– Справа у тому, що в подіях на Волині пролилась невинна кров обох країн. І до тих злочинів причетні ветерани Армії Крайової. Коли Україна ще не мала незалежності, у Польщі можна було розповідати про злочини УПА, бо не було, кому давати відповідь.

Як тільки українські ветерани після створення держави вийшли і розповіли про події того часу, з'явились перші публікації, то поляки зрозуміли, що люди можуть покопирсатись в архівах та звинуватити конкретно на нїх. Тому 25 березня 1993 року було зроблено заяву, що Польща підтримає незалежність українців, якщо представників УПА визнають злочинцями.

– Вже у 2003 році поляки намагались відверто засудити злочини українських націоналістів, замовчуючи свої.

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Вплив закону на українських заробітчан у Польщі

– У 2018 році очікується, що Польща видасть українцям близько 3 мільйонів запрошень на роботу. Це зумовлено тим, що держава потребує великої кількості вільних робочих рук, бо їхня молодь виїжджає за кордон.

Цей закон не покращує взаємин між двома країнами. Водночас звичайних заробітчан документ не зачепить. Але ті громадяни нашої держави, які тривалий час живуть в Польщі, зокрема, студенти, матимуть ряд питань та проблем. Вони будуть розуміти, що сковані у висловленні власних думок.

– Глава Нацбанку Польщі вже заявив, що вони роблять все можливе для приїзду заробітчан у Польщу, та водночас занепокоєні, що з отриманням безвізу українці обиратимуть інші країни для працевлаштування. Громадяни нашої країни, побачивши реальні судові вироки, просто змінять напрямок своєї трудової міграції.

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– Політики мають за мету зробити все для того, щоб цей закон сподобався виборцям. Як це відбуватиметься на побутовому рівні – буде зрозуміло найближчим часом. Якщо напруга наростатиме – українці покинуть Польщу.

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