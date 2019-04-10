В Україну доставили партію американських позашляховиків для ЗСУ: фото
В Одеський порт прибула партія військової техніки для Збройних Сил України зі Сполучених Штатів. Судно Sea Amazon під прапором Мальти перевезло 175 тонн озброєння. На борту також перебувають 35 військових "Гамві" (HMMWV).
Серед позашляховиків 15 санітарних і 20 бойових машин. Це вже третя партія HMMWV, яку отримала Україна. Перша була у 2015-му, друга – у 2017-му, пише "Думская".
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В Україні "Гамві" оснащують переважно десантно-штурмові бригади. А на озброєння ЗСУ американські позашляховики взяли ще у 2001 році.
Характеристики HMMWV:
- восьмициліндровий дизельний двигун об'ємом 6,2 л і потужністю 160 к. с;
- швидкість до 113 км/год, при цьому витрата палива становлять від 16 до 23 л/100 км;
- маса позашляховика – 2,4 тонни;
- вантажопідйомність – 2 тонни;
- кількість екіпажу – п'ять осіб.
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