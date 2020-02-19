В Україну намагалися завезти майже 4 тонни речовин для виготовлення наркотиків

Із Туреччини до Одеси прибув контейнер з 28 тоннами клею. Митники відправили клей на експертизу, де виявили речовини для виготовлення тяжких наркотиків.

Одеські митники в порту виявили у контейнері з клеєм 4 тонни прекурсорів "толуола" та "ацетона". Про це повідомляє пресслужба Одеської митниці Держмитслужби.

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Лабораторне дослідження виявило у складі 7,5 тонн клею понад 50% прекурсорів, які використовуються для виготовлення важких наркотиків (героїн, кокаїн).

Для переміщення таких речовин потрібна ліцензія, якої у підприємства-одержувача не було. Правоохоронці вилучили вантаж та направили відповідне повідомлення до правоохоронних органів.