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      В Україну не пустили 3 пропутінських політиків з Росії: причина

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      ДПСУ не пропустила в Україну 2 російських політиків / dpsu.gov.ua

      Троє пропутінських політиків з Росії намагалися 22-23 січня потрапити в Україну через аеропорти "Бориспіль" і "Київ" (Жуляни). Проте українські прикордонники відмовили їм у в'їзді.

      Державна прикордонна служба повідомляє, що один з політиків прибув у столичний аеропорт рейсом з Лондона вранці 23 січня.

      Цікаво: Російські актори намагались потрапити до України: деталі скандалу

      Росіянин не зміг підтвердити мету свого візиту в Україну, тож прикордонники не пропустили його в нашу країну. Після цього чоловік вилетів у Німеччину.

      Як з'ясувалося, він є представником провладної політичної партії РФ – "Єдиная Россия" та колишнім мером одного з обласних центрів країни-агресора.

      Двоє інших російських політиків прилетіли рейсом із Мінська ввечері 22 січня. Однак вони не змогли пройти прикордонний контроль в пункті пропуску "Київ (Жуляни)" і їх повернули зворотнім рейсом у Білорусь. Росіяни переконували, що їдуть у Київ нібито для участі у якійсь конференції.

      Що цікаво, один з цих візитерів також є представником "Єдиной России", інший – комуністичної партії РФ.

      Скільки росіян не пустили в Україну у 2019 році? Українські прикордонники за 2019 рік не пустили на нашу територію понад 7,3 тисячі громадян Росії. Причинами відмов стали: заборона в’їзду в Україну, перевищення терміну перебування в нашій країні або інформація про незаконне відвідування окупованих територій.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини Києва Новини політики Держприкордонслужба Україна – Росія Новини Росії Новини Борисполя
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