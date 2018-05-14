В Україну не пустили російську співачку Світлану Сурганову

Вночі, 14 травня, у пункті пропуску "Жуляни" прикордонники не пропустили до України артистку з Росії Світлану Сурганову. Причиною відмови став її візит до окупованого Криму через тимчасово закриті пункти пропуску.

Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян у Facebook.

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Зазначається, що під час оформлення пасажирів рейсу, що прибув з Мінська, була виявлена громадянка РФ Світлана Сурганова, лідер музичного гурту "Сурганова и оркестр".

В ході бесіди з громадянкою встановлено, що у травні 2016 року вона дійсно відвідувала ТОТ АР Крим авіарейсом з Петербурга до Сімферополя та за 2 дні повернулася до Росії. До України Світлана прилетіла з приватною метою, але законодавство про тимчасово окуповані території не передбачає виключень. Принаймні, до моменту звільнення Криму,

– повідомив Слободян.

Прикордонники прийняли рішення про непропуск даної громадянки до України та заборону їй в'їзду терміном на 3 роки.

Зазначається, що загалом впродовж 2017-2018 років прикордонники не пропустили через кордон та заборонили в'їзд до України вже 117 артистам і іншим публічним діячам з РФ, які порушували вітчизняне законодавство щодо відвідин АР Крим.

Хто така Світлана Сурганова? Це російська співачка, скрипалька, гітаристка, автор пісень. У 1993-2002 роках солістка і скрипалька групи "Нічні снайпери". Нині – лідер гурту "Сурганова і Оркестр".