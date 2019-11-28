В Україну не впустили російського актора Миколу Іванова

Прикордонники у "Борисполі" не пропустили в Україну російського актора Миколу Іванова, який прибув рейсом з Мінська для участі в кастингу одного з серіалів. Водночас акторові заборонили на 3 роки в’їзд в Україну.

Причина – незаконні відвідини актором окупованого Криму. Так, росіянин розповів українським прикордонникам, що у 2018 році в'їжджав на територію окупованого Крим через закриті пункти пропуску, повідомили в ДПСУ.

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Прикордонники не назвали імені актора, але за даними "Української правди", мовиться саме про актора театру і кіно Миколу Іванова.

Додамо, що Іванов був відомий і популярний завдяки ролі Івана Савельєва в телесеріалі "Вічний поклик". За цю роботу був удостоєний державної премії СРСР.

Які правила в’їзду до Криму? На сьогодні до окованого Криму можна в'їхати чи виїхати виключно через контрольні пункти в'їзду-виїзду (Чонгар, Чаплинка, Каланчак), що розташовані на адмінмежі з півостровом. При цьому іноземці, окрім документів, повинні мати спецдозвіл, який видає Державна міграційна служба України. Авіасполучення між материковою частиною України та Кримом на сьогодні немає, а літати з Росії – теж порушення закону.