В Україну не впустили російського репера Мота

Держприкордонслужба України не пропустила на територію країни з РФ російського реп-виконавця Матвія Мельникова, відомого під сценічним псевдонімом Мот. Окрім того, артистові заборонили в’їзд в Україну терміном на 3 роки.

Про це у Facebook повідомив помічник голови ДПСУ Олег Слободян.

Зазначимо, що 13 та 14 квітня у Мота були заплановані концерти у двох містах України – Києві та Харкові.

"Хто цікавився репером Мотом. У зв'язку з порушенням порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим, сьогодні, 13 квітня, в аеропорту "Бориспіль" прикордонники не пропустили цього громадянина РФ через кордон і заборонили йому в'їзд в Україну терміном на 3 роки", – мовиться у повідомленні Слободяна.

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