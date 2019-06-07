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      В Україну повернулись 10 малюків з Грузії, матір яких підозрюють у торгівлі дітьми: фото

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      В Україну літаком президента повернулись 10 малюків, яких мати хотіла вивезти до Абхазії
      В Україну літаком президента повернулись 10 малюків, яких мати хотіла вивезти до Абхазії / resident.gov.ua

      В Україну літаком президента повернулись 10 малюків, яких мати хотіла вивезти до Абхазії. Правоохоронці підозрюють її у торгівлі дітьми, оскільки майже усі вони – 2017 та 2018 років народження.

      Десятеро дітей родини Сусляків з Хмельниччини, які після арешту їхньої матері Юлії перебували у прийомних родинах у Грузії, прибули у ніч проти 7 червня. Малечу супроводжував уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба, йдеться на сайті Адміністрації Президента.

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      Кулеба розповів, що діти тривалий час перебували у переїздах територією Грузії та Росії і їм необхідна тривала реабілітація.

      Треба з’ясувати, за яких обставин вони перебували з мамою без належного супроводу. Тому що з Росії, де вони просили притулку, їх попросили поїхати,
      – зазначив він.

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      10 дітей повернулися в Україну з Грузії/ Фото: Адміністрація Президента

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      Усіх дітей чекає довга реабілітація/ Фото: Адміністрація Президента

      Однією з основних перешкод для повернення дітей в Україну була підозра, що їхні батьки мають намір їх продати. Зокрема, правоохоронців насторожило те, що семеро з десяти дітей були народжені сурогатними матерями протягом одного року.

      Треба багато чого з’ясувати і на території України, і на території Грузії. Ми не знаємо, що відбувалося в Росії, там загинула одна дитина. Ні у грузинської, ні в української сторони немає можливості провести ексгумацію. Але батьки надали всі документи стосовно поховання цієї дитини,
      – наголосив Кулеба.

      Уповноважений з прав дитини сказав, що прокуратура Грузії не очікували такого швидкого візиту делегації України, але "слід віддати належне – їм знадобилася всього доба, щоб ухвалити рішення".

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      Вранці діти виїхали до Хмельницької області/ Фото: Адміністрація Президента

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      Діти родини Сусляків уже в безпеці/ Фото: Адміністрація Президента

      Микола Кулеба додав, що усі діти з родини Сусляків мають проживати з бабусями в одній сім’ї, щоб вони не почувалися розділеними. Питання щодо влаштування дітей будуть вирішувати органи опіки одразу після їхнього повернення додому.

      Що відомо про родину Сусляків? 

      Сусляки виїхали до Росії у 2018 році через проблеми з бізнесом глави сімейства. Газета "Факти" зазначає, що Сусляк – скандально відомий в Україні бізнесмен. Юрій і його дружина є співвласниками компанії, пов'язаної з будівельними аферами, повідомляють на сайті ініціативної групи ошуканих інвесторів одного з кооперативів в Одесі. Збитки, завдані членам цього кооперативу, становлять не менше ніж 124 мільярдів гривень.

      Чому українку звинувачують у торгівлі дітьми?37-річна Юлія Сусляк разом із десятьма дітьми прибула до Грузії 8 квітня. Усі вони за документами її діти. Юлія планувала їх вивезти до Абхазії. Сусляк запідозрили у торгівлі дітьми, бо чотири дитини з 10 – 2017 року народження, а ще троє – 2018 року народження. В родині пояснюють, що хотіли мати багато дітей.

      Однак через здоров’я матері, якій після народження трьох старших поставили діагноз безпліддя, довелося звернутись до послуг сурагатних мам. За версією грузинських правоохоронців, жінка цих дітей купила в Україні, а в невизнану Абзахію везла на продаж.

      Тбіліський міський суд обрав для Сусляк запобіжним заходом арешт. Попереднє слухання у справі призначене на 20 червня. Обвинуваченій загрожує від 14 до 17 років позбавлення волі. Грузинські правоохоронці по лінії Інтерполу повідомили, що розшукують 11-ту дитину українки. 

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      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Грузії Діти і неповнолітні Новини Хмельницького Розслідування Адміністрація Президента
      Джерело: 24 канал
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