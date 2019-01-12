В Україну повернулись 7 моряків затонулого біля Туреччини судна

У суботу, 12 січня, зі Стамбула до Одеси повернулись 7 українців-члени екіпажу суховантажного судна Volgo-Balt 214, що затонуло у Чорному морі неподалік узбережжя Туреччини. В аеропорту моряків зустрічали родичі, представники МЗС та благодійного фонду "Ассоль".

Про це повідомляє Укрінформ.

Прибулі моряки Євген Ільченко, Денис Скачко, Станіслав Шевчук, Павло Мельниченко, Олег Геращенко, Євген Яценко і кок Тетяна Будко ще не розповідали про обставини інциденту.

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Довелося провести близько 4 годин у крижаній воді, поки до місця аварії судна прибули вертольоти турецьких рятувальників. До того часу майже половина членів екіпажу загинула,

– розповів моряк Яценко.

Серед загиблих – 37-річний стармех Дмитро Крепець із міста Вилкове, Ростислав В'язівський, Руслан Боднік і 2 громадян Азербайджану. Тіло ще одного жителя Одещини – електромеханіка Володимира Овдієнка – не знайшли.

Що відомо про аварію судна з українськими моряками? 7 січня біля берегів турецької провінції Самсун затонуло вантажне судно Volgo-Balt-14, на борту якого перебували українці. Внаслідок аварії загинули 6 людей, 4 з них – українці. Загалом на борту судна перебували 13 людей: 11 громадян України та 2 – Азербайджану (капітан і старший помічник капітана). Українці, що вижили в катастрофі, потрапили до лікарні і згодом їх виписали. Причинами аварії судна стала негода та удар хвилі, внаслідок чого корабель не витримав, розламався та затонув.



Берегова охорона Туреччини виявила у морі тіла трьох з чотирьох загиблих громадян України. А 9 січня вдалося ідентифікувати тіла двох із них.



За даними МінТОТ України, затонуле судно могло перевозити вугілля з окупованого Донбасу. До літа 2017 року цей корабель ходив під російським прапором.