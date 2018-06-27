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Телеканал новин 24 Новини Новини України

В Україну повернулися 6 моряків з затриманого півтора року тому у Греції судна

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В Україну повернулися 6 моряків з судна RS 300-97, яке було затримане у Греції
В Україну повернулися 6 моряків з судна RS 300-97, яке було затримане у Греції / Shipspotting.com

В ніч проти середи, 27 червня, в Україну повернулися 6 моряків з судна RS 300-97, затриманого в листопаді 2016 року в Греції.

Про це у своєму Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Гарна ранкова новина: 6 українських моряків судна RS 300-97, які понад півтора року перебували під забороною виїзду з Греції, повернулися цієї ночі до України. Тривала, складна, але результативна робота консулів. Працюємо, щоб інші також повернулися до своїх рідних та близьких", – мовиться у повідомленні Клімкіна.

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Нагадаємо, судно RS 300-97 з екіпажем у складі 7 українських моряків було затримане у Греції в листопаді 2016 року. Грецька влада стверджувала, що корабель перебував у незадовільному технічному стані. Крім того, влада хотіла з'ясувати походження вантажу сигарет. Тож судно відбуксували в порт Палеохора Ханьї на Криті.

Теги: Новини України Водний транспорт Греція Павло Клімкін МЗС України
Джерело: 24 канал
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