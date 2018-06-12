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"В Україну повернусь": у Києві відбудеться грандіозний гала-концерт

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Софіївська площа в Києві
Софіївська площа в Києві / Igotoworld

23 червня на Софіївській площі в Києві відбудеться гала-концерт "В Україну повернусь" за участі оперних зірок світового рівня. Всі вони – наші співвітчизники, які здобули визнання за кордоном.

Українські митці, які беруть участь у цьому концерті, протягом багатьох років є окрасою кращих оперних сцен світу, – розповідає ініціатор проекту – головний режисер Національної опери України Анатолій Солов’яненко. – Лише за останнє десятиліття світове визнання здобули Людмила Монастирська, Ольга Безсмертна, Віталій Білий, Марiан Талаба, Зоряна Кушплер. Їм аплодують глядачі найпрестижніших театрів світу – "Ла Скала", "Метрополітан-опера", "Ковент-Гарден", Віденської опери та багатьох інших. На жаль, в останні роки вони майже не бувають в Україні, а їх рідний глядач позбавлений можливості зустрічі з їх прекрасним мистецтвом.

Важливо, що відвідання цього заходу буде абсолютно безкоштовним. Для глядачів буде облаштовано комфортну посадкову зону, місця у якій можна буде зайняти, починаючи з 19:00.

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Мистецький проект "В Україну повернусь" подарує киянам унікальну можливість – насолодитися прекрасним мистецтвом світових зірок оперної сцени. Виступи відбуватимуться у супроводі великого симфонічного оркестру Національної філармонії України (диригент – Микола Дядюра). Також, у концерті бере участь Національна академічна хорова капела України "Думка". Програма складається з найпопулярніших творів світової класики. На завершення концерту прозвучить Духовний Гімн України "Боже, Великий, Єдиний".

Співзвучним концепції проекту "В Україну повернусь" буде оформлення сцени заходу. Його реалізацію здійснила сучасна українська художниця Taisha 3.14. За її задумом за основу було обрано основний інстинкт, що існує у бджолиному вулику – живі та здорові бджілки завжди повертаються додому, до вулика, з медом для дітлахів і з готовністю захищати свою домівку від ворогів. Бджолині стільники, що обрамляють композицію, символізують добробут та затишок. Ще одним елементом художнього оформлення вибрано символ України – соняшник. На його пелюстках зображені вислови видатних українців. Стебло соняшника зіпсовано шкідниками, частина відокремлена, але рани забинтовані. Татуювання – "пронизане стрілою серце" – символізує любов до України та впевненість у перемозі.

Теги: Новини України Музика Мистецтво Національна опера України Новини культури Анонс Концерти Афіша
Джерело: 24 Канал
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