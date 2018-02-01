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В Україну повернувся одіозний екс-міністр часів Януковича, – ЗМІ

20:12, сьогодні 1656 Читать новость на русском
Микола Злочевський
Микола Злочевський / Фото з вільних мереж

В Україну повернувся екс-міністр екології та природних ресурсів, власник газодобувної групи Burisma Holdings Микола Злочевський.

Про це повідомляє "Економічна правда" із посиланням на джерело на ринку.

"Приїхав до Києва на днях. Уже провів кілька зустрічей", – повідомило джерело.

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Микола Злочевський виїхав з України в кінці 2014 року – після того, як отримав статус підозрюваного у незаконному збагаченні у справі, що розслідується Генеральною прокуратурою.

У січні 2015 ГПУ оголосила Злочевського у розшук.

Теги: Новини України Новини політики Віктор Янукович
Джерело: 24 Канал
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