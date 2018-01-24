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В Україну повернувся полонений Роман Савков: ексклюзивні деталі обміну

19:47, сьогодні 210 Читать новость на русском

Ще одного українського військовослужбовця звільнили із полону терористів. Роман Савков потрапив у полон з важким пораненням, а під час перебування у Макіївській колонії у нього загострився цукровий діабет. Зараз його на "швидкій" везуть до Києва на лікування. Вже завтра Роман зможе зустрітися із рідними.

Про це у прямому ефірі повідомив кореспондент 24 Каналу Євген Назаренко.

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Сьогодні, 24 січня, ще один український військовий повернувся додому. Те, що цей обмін відбудеться взагалі ніхто не знав. Не повідомляли ні про час, ні про місце, ні про сам факт обміну. Сам обмін відбувся на КПП "Майорськ", який знаходиться між Майорськом, який підконтрольний Україні та окупованою Горлівкою.

На нашу землю провернувся Роман Савко, це боєць 92 бригади. Його взяли в полон під Красногорівкою. Влітку 2017 року там точилися запеклі бої. Чоловіка тоді поранили в ногу, а під час бою троє його побратимів загинули. Романа тримали в Макіївській колонії. Варто зазначити, що його мали обміняти кілька разів, чоловіка з речами виводили з колонії, але обміни так і не відбувалися.

Боєць розповів, що його не катували але йому було морально тяжко. Виміняли його на Надію Козлову – терористку яка у 2014 році підірвала гранатою двох українських нацгвардійців, які, на жаль, загинули. Її засудили до 14 років ув’язнення, але 20 січня Петро Порошенко підписав помилування. Вже 21 січня жінка перетнула лінію розмежування. Тож спочатку вона потрапила до терористів і тільки сьогодні, 24 січня, нам віддали Романа Савкова.

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У колонії в Романа погіршився стан здоров’я, в нього загострився цукровий діабет. Тільки за час перебування в полоні він схуднув на 30 кілограм. Інсуліну йому там майже не давали, тільки той, що передавали волонтери. Також боєць повідомив, що в полоні разом з ним перебували ще 5 вояків. Тому ми сподіваємось, що невдовзі і вони прибудуть на підконтрольні Україні території.

Теги: Новини України Обмін полоненими Війна на Донбасі АТО Збройні Сили України заручники Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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