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      В Україну повертається негода: перелік областей

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      Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов
      Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов / Фото з відкритих джерел

      Тепла весняна погода, яка панувала в Україні останній тиждень помалу покине територію країни. На зміну їй 12 лютого прийде значне похолодання з мокрим снігом та ожеледицею на дорогах.

      Через погіршення погодніх умов синоптики вже оголосили штормове попередження. За день в областях висота снігового покриву може збільшитися до 12 сантиметрів.

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      12 лютого вдень у Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях значні опади, переважно у вигляді мокрого снігу,
      – зазначили синоптики.


      Синоптики попереджають про погіршення погодних умов

      У Києві у вівторок дощитиме, проте подекуди буде падати мокрий сніг. Також, у столиці можливі сильні пориви вітру до 15-18 метрів за секунду та ожеледиця.

      Водіїв закликають бути уважними та обережними на дорогах. За можливості їм варто утримуватися від поїздок на власному авто і не паркувати його поблизу вулиць та доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки. Пішоходам рекомендується обережно рухатись тротуарами, а дорогу переходити лише в установлених для цього місцях.

      Окрім того, 12 лютого у горах Львівської та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека, снігопади та хуртовини.

      Якою буде погода у лютому?Погода у лютому буде доволі мінливою. В останній місяць зими українцям варто очікувати різкі перепади температури – від лютих морозів та снігопадів до відлиги та незначного потепління. Снігопади пройдуть у перших числах місяця, 8-9 та з 17 по 19 лютого. Наприкінці зими у більшості областей можливий сніг з дощем.

      Коли в Україну прийде потепління?До середини весни в багатьох регіонах України все ще лежатиме сніг. Потепління почнеться лише наприкінці березня – на початку квітня. Тоді настане відлига, а температура повітря поступово почне підвищуватися.

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      Теги: Новини України Новини Києва Погода Сніг в Україні Негода в Україні
      Джерело: 24 Канал
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