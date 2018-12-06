17:21
6 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Жертва моди Валя Петренко. Камчатка повернулась в СРСР
      Вєсті Кремля
      22:35, 5 грудня
      Вєсті. UA. Медведчук подався у шоу-бізнес. Послідовник Хрущова
      Вєсті.UA
      12:50, сьогодні
      Як у боротьбі за санаторій "Червоні зорі" зійшлися завзяті одеські схемщики та затяті комуністи
      ЦРУ
      09:01, 5 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      В Україну прибула радник заступника голови Пентагону: відома мета приїзду

      1576 Читать новость на русском
      В Україну прибула заступник глави Міноборони США
      В Україну прибула заступник глави Міноборони США / Фото з відкритих джерел

      У четвер, 6 грудня, заступник міністра оборони США Лаура Купер прибула до Києва для обговорення питань агресії Російської Федерації та модернізації української армії.

      Про це повідомили у посольстві США у Києві в Twitter.

      Читайте також: США відправлять військовий корабель в Чорне море: з'явилась реакція РФ

      Відомо, що Лаура Купер прибула в Україну з важливою місією. Вона має провести консультації з українськими чиновниками щодо покращення українських збройних сил. Крім того, заступник міністра оборони США обговорить неприйнятну і безрозсудну агресію Росії.

      Що сталось у Керченській протоці?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.
      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі.
      28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.

      29 листопада полонених військових вивезли до Москви у СІЗО.

      Теги: Новини України Новини політики Новини США Конфлікт в Азовському морі Збройні Сили України Воєнний стан в Україні
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Великий куш: культові аферисти, які стали прототипами кіногероїв
      5 грудня , 09:01 Великий куш: культові аферисти, які стали прототипами кіногероїв
      1528
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Загострення на фронті: більше десятка українських бійців зазнали поранень
       6 лютого 2016 , 13:27 1
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Завтра Шулявський міст перекриють на півтора року
       17 серпня , 14:01
      Українська поліція отримала радари для контролю швидкості
       27 вересня , 14:20
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук