В Україну прибула радник заступника голови Пентагону: відома мета приїзду

У четвер, 6 грудня, заступник міністра оборони США Лаура Купер прибула до Києва для обговорення питань агресії Російської Федерації та модернізації української армії.

Про це повідомили у посольстві США у Києві в Twitter.

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Відомо, що Лаура Купер прибула в Україну з важливою місією. Вона має провести консультації з українськими чиновниками щодо покращення українських збройних сил. Крім того, заступник міністра оборони США обговорить неприйнятну і безрозсудну агресію Росії.

We welcome Deputy Assistant Secretary of Defense Laura Cooper to Kyiv for consultations with Ukrainian officials to discuss Ukraine’s military modernization and Russia’s unacceptable and reckless aggression. pic.twitter.com/gnChZkRiUS — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 6, 2018

Що сталось у Керченській протоці?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.

Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі.

28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.



29 листопада полонених військових вивезли до Москви у СІЗО.