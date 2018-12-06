В Україну прибула радник заступника голови Пентагону: відома мета приїзду
У четвер, 6 грудня, заступник міністра оборони США Лаура Купер прибула до Києва для обговорення питань агресії Російської Федерації та модернізації української армії.
Про це повідомили у посольстві США у Києві в Twitter.
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Відомо, що Лаура Купер прибула в Україну з важливою місією. Вона має провести консультації з українськими чиновниками щодо покращення українських збройних сил. Крім того, заступник міністра оборони США обговорить неприйнятну і безрозсудну агресію Росії.
Що сталось у Керченській протоці?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.
Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.
Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі.
28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.
29 листопада полонених військових вивезли до Москви у СІЗО.