В Україну прибуває перший локомотив General Electric: що далі
Ввечері 10 вересня в Україні чекають прибуття першого локомотива TE33AC General Electric.
Про це у своєму Twitter повідомив виконувач обов'язків голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.
Дивіться також: Розумні дороги, 50 аеропортів і неолайнери замість маршруток: що створять в Україні до 2030 року
Він зазначив, що судно з першим американським локомотивом General Electric, який використовуватиме "Укрзалізниця" чекають приблизно о 21:00 10 вересня.
Вже вранці у вівторок його мають поставити на рейки і підготувати до руху. Далі – розмитнення і вже 14-го вересня, за словами Кравцова, локомотив відправлять на Крюківський вагонобудівний завод для остаточного укомплектування.
Перший локомотив General Electric для "Укрзалізниці" йшов в Україну понад місяць. Із заводу у Пенсильванії його відправили 8 серпня.
Локомотиви General Electric для "Укрзалізниці" називатимуться "Тризуб".
Нагадаємо, у лютому 2018-го американська компанія General Electric та ПАТ "Укрзалізниця" підписали рамкову угоду на 1 мільярд доларів щодо поставок тепловозів, їхньої локалізації та обслуговування. Рамкова угода була підписана на 15 років.
Що таке General Electric?Це багатогалузева американська корпорація, яка на сьогодні є найбільшим у світі виробник багатьох видів техніки, зокрема локомотивів, енергетичних установок, газових турбін, авіаційних двигунів та медичного обладнання. Компанія була заснована в 1878 році винахідником Томасом Едісоном, а зараз є однією з найбільших публічних компаній світу.