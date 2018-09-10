В Україну прибуває перший локомотив General Electric: що далі

Ввечері 10 вересня в Україні чекають прибуття першого локомотива TE33AC General Electric.

Про це у своєму Twitter повідомив виконувач обов'язків голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

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Він зазначив, що судно з першим американським локомотивом General Electric, який використовуватиме "Укрзалізниця" чекають приблизно о 21:00 10 вересня.

Вже вранці у вівторок його мають поставити на рейки і підготувати до руху. Далі – розмитнення і вже 14-го вересня, за словами Кравцова, локомотив відправлять на Крюківський вагонобудівний завод для остаточного укомплектування.

Близько 21-ї сьогодні зустрічаємо судно з першим локомотивом TE33AC General Electric. Зранку-розвантаження краном на рейки, підготовка до руху, митні формальності і 14-го вересня наш «Тризуб» попрямує «холодною тягою» на Крюківський завод для остаточного укомплектування. — Євген Кравцов (@Kravtsov_e) 10 вересня 2018 р.

Перший локомотив General Electric для "Укрзалізниці" йшов в Україну понад місяць. Із заводу у Пенсильванії його відправили 8 серпня.

Локомотиви General Electric для "Укрзалізниці" називатимуться "Тризуб".

Нагадаємо, у лютому 2018-го американська компанія General Electric та ПАТ "Укрзалізниця" підписали рамкову угоду на 1 мільярд доларів щодо поставок тепловозів, їхньої локалізації та обслуговування. Рамкова угода була підписана на 15 років.

Що таке General Electric?Це багатогалузева американська корпорація, яка на сьогодні є найбільшим у світі виробник багатьох видів техніки, зокрема локомотивів, енергетичних установок, газових турбін, авіаційних двигунів та медичного обладнання. Компанія була заснована в 1878 році винахідником Томасом Едісоном, а зараз є однією з найбільших публічних компаній світу.