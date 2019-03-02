В Україну приїдуть представники Міжнародного валютного фонду

В Україні 5-13 березня буде працювати технічна команда з декількох представників Міжнародного валютного фонду.

Постійний представник МВФ в Україні Йости Люнгмана заявив, що у планах обговорити події в економічній сфері, пише "Економчна правда".

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Технічна команда у складі кількох фахівців МВФ обговорить події в економічній сфері та прогрес у напрямі запровадження реформаторських заходів, передбачених програмою stand-by з Україною.

Рада Міжнародного валютного фонду погодила нову 14-місячну кредитну програму Stand-by для України. Згодом МВФ перерахував Україні перший транш в рамках нової кредитної програми stand-by у розмірі 1,4 мільярда доларів.

До слова, 5 лютого, Україна віддала частину боргу Міжнародному валютному фонду. МВФ отримав транш в розмірі майже 360 мільйонів доларів.

Що відомо про Міжнародний валютний фонд? МВФ – це спеціальне агентство Організації Об'єднаних Націй (ООН), засноване 29-ма державами, з метою регулювання валютно-кредитних відносин країн-членів і надання їм допомоги при дефіциті платіжного балансу шляхом надання коротко- і середньострокових кредитів в іноземній валюті. Фонд має статус спеціалізованої установи ООН. Має 189 країн-членів.