В Україну приїхав космонавт NASA, який розгорнув у космосі український прапор

До Дніпра приїхав космонавт NASA Рендольф Брезник, який розгорнув на орбіті український прапор.

З Україною його пов’язують родинні зв’язки. 10 років тому він всиновив хлопчика з Дніпра.

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А тепер приїхав в Україну поспілкуватися зі студентами, які теж мріють стати космонавтами. Попереду у Рендольфа три дні зустрічей з молоддю. Сьогодні він відвідає Київ та Житомир.

Під час своєї четвертої подорожі до України хочу поділитися досвідом та знаннями, які здобув під час космічної місії. Крім того я брав деякі речі з Дніпра на орбіту – тому хочу повернути їх власникам,

– розповів космонавт Рендольф Брезник.

Рендольф Брезник був у космосі двічі, 5 разів виходив у відкритий космос. Саме Ренді минулої осені – другий після українського космонавта Леоніда Каденюка – розгорнув на орбіті український прапор.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 16 березня у Житомирі відбудеться зустріч з американським астронавтом, полковником ВПС США Рендольфом Джеймсом Бресніком. Захід проходитиме у приміщенні Музею космонавтики ім. Сергія Павловича Корольова.