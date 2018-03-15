21:59
15 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-5°C
3°C -5°C
  • п'ятниця
    -1°C -9°C
  • субота
    -6°C -9°C
  • неділя
    -8°C -19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Напалм Терези Мей. Дагестан проти Путіна
Вєсті Кремля
08:51, сьогодні
Вєсті. UA. Підступний план Савченко. Шапка для Порошенка
Вєсті.UA
21:20, сьогодні
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, 12 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

В Україну приїхав космонавт NASA, який розгорнув у космосі український прапор

12:03, сьогодні 280 Читать новость на русском

До Дніпра приїхав космонавт NASA Рендольф Брезник, який розгорнув на орбіті український прапор.

З Україною його пов’язують родинні зв’язки. 10 років тому він всиновив хлопчика з Дніпра.

Читайте також: "Космічний ген": у NASA переконані, що перебування у Космосі змінює ДНК людини

А тепер приїхав в Україну поспілкуватися зі студентами, які теж мріють стати космонавтами. Попереду у Рендольфа три дні зустрічей з молоддю. Сьогодні він відвідає Київ та Житомир.

Під час своєї четвертої подорожі до України хочу поділитися досвідом та знаннями, які здобув під час космічної місії. Крім того я брав деякі речі з Дніпра на орбіту – тому хочу повернути їх власникам,
– розповів космонавт Рендольф Брезник.

Рендольф Брезник був у космосі двічі, 5 разів виходив у відкритий космос. Саме Ренді минулої осені – другий після українського космонавта Леоніда Каденюка – розгорнув на орбіті український прапор.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 16 березня у Житомирі відбудеться зустріч з американським астронавтом, полковником ВПС США Рендольфом Джеймсом Бресніком. Захід проходитиме у приміщенні Музею космонавтики ім. Сергія Павловича Корольова.

Теги: Новини України Космос Новини Дніпра NASA
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Хочеш миру – готуйся до війни: у кого в світі зброї найбільше та хто її купує в Росії
сьогодні, 20:01 Хочеш миру – готуйся до війни: у кого в світі зброї найбільше та хто її купує в Росії
Борис Немировський 1128
Хмарочоси в Україні: чого нам бракує для висотного будівництва
сьогодні, 19:01 Хмарочоси в Україні: чого нам бракує для висотного будівництва
Яніна Ткачук 863
Яків Смолій – банкір зі стажем і доларовий мільйонер: ТОП-факти про нового голову НБУ
сьогодні, 18:00 Яків Смолій – банкір зі стажем і доларовий мільйонер: ТОП-факти про нового голову НБУ
Соломія Ніколайчук 6171
Дії Інституту нацпам'яті Польщі провокують антисемітські настрої
сьогодні, 16:54 Дії Інституту нацпам'яті Польщі провокують антисемітські настрої
Блог Медіа 466
Держпереворот в Україні: хто головні підозрювані і які є докази?
сьогодні, 16:01 Держпереворот в Україні: хто головні підозрювані і які є докази?
Інна Жолобович 5087
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук