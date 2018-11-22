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      В Україну прийшов грип: скільки зафіксовано випадків захворювання

      36 Читать новость на русском
      Грип в Україні
      Грип в Україні / kurs.if.ua

      За минулий тиждень вперше з початку сезону зафіксовано циркуляцію вірусів грипу. Поки захворюваність на грип та ГРВІ знаходиться на неепідемічному рівні – на 17,5 % менше епідемічного порогу по Україні.

      Про це повідомляє прес-служба МОЗ України.

      Читайте також: Грип в Україні: у Києві різко зросла захворюваність серед дітей

      Зазначається, що показник захворюваності на грип і ГРВІ упродовж минулого тижня становить 428, 2 осіб на 100 тисяч населення.

      Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 164 826 людей, із них 68% - діти віком до 17 років. Порівняно з минулим тижнем рівень захворюваності серед дорослих та дітей до 17 років збільшився на 9,7 % та 8,0 % відповідно,
      – йдеться у повідомленні.

       
      Грип - симптоми

      висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів;

      лихоманка;

      головний біль;

      ломота у м’язах і суглобах;

      загальна слабкість;

      втрата апетиту, можливо, нудота;

      кашель, що може тривати більше двох тижнів;

      нежить.

      У відомстві повідомили, що летальних випадків наразі не зареєстровано. Досліджено 64 зразки матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип, в одному випадку визначено РНК вірусу грипу типу А не субтипований.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Медицина Лікування Грип в Україні Міністерство охорони здоров’я
      Джерело: 24 канал
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