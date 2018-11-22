В Україну прийшов грип: скільки зафіксовано випадків захворювання

За минулий тиждень вперше з початку сезону зафіксовано циркуляцію вірусів грипу. Поки захворюваність на грип та ГРВІ знаходиться на неепідемічному рівні – на 17,5 % менше епідемічного порогу по Україні.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ України.

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Зазначається, що показник захворюваності на грип і ГРВІ упродовж минулого тижня становить 428, 2 осіб на 100 тисяч населення.

Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 164 826 людей, із них 68% - діти віком до 17 років. Порівняно з минулим тижнем рівень захворюваності серед дорослих та дітей до 17 років збільшився на 9,7 % та 8,0 % відповідно,

– йдеться у повідомленні.

Грип - симптоми висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів; лихоманка; головний біль; ломота у м’язах і суглобах; загальна слабкість; втрата апетиту, можливо, нудота; кашель, що може тривати більше двох тижнів; нежить.

У відомстві повідомили, що летальних випадків наразі не зареєстровано. Досліджено 64 зразки матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип, в одному випадку визначено РНК вірусу грипу типу А не субтипований.

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