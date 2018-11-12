В Україну сунуть морози та сніг: синоптики назвали області

У найближчі дні українців чекає холодна листопадова погода. Синоптики прогнозують сильні шквали вітру, мряку, дощі, а 14 листопада буде падати мокрий сніг.

Про це повідомляє Український гідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

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14 листопада із заходу прийде атмосферний фронт і принесе у наші західні області переважно дощ, на Північ та подекуди в Центр мокрий сніг,

– розповіла Діденко.

Мокрий сніг випаде в у Київській і Чернігівській областях, а у Житомирській і Вінницькій очікується мокрий сніг з дощем.

Окрім того у західних областях України буде дощити увесь день. На решті території України синоптики прогнозують сонячну погоду. Найхолодніше буде у східних областях – до -8 градусів морозу.



14 листопада в Україні буде падати мокрий сніг

Нагадаємо, раніше народний синоптик Леонід Горбань розповів, що українцям з 7 листопада слід очікувати на значне похолодання та мокрий сніг. Загалом в останній місяць осені очікуються постійні температурні стрибки.