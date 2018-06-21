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В Україну йде сильна негода зі зливами і градом: названо регіони

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В Україні 22 червня різко зміниться погода
В Україні 22 червня різко зміниться погода / Фото з відкритих джерел

В Україні у п'ятницю, 22 червня, очікується різка зміна погоди. Так, більшість регіонів накриють потужні зливи, які супроводяться градом та сильними поривами вітру.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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За даними рятувальників, в Києві вдень очікується гроза і шквали вітру 17-22 м/с. У Київській області вдень грози, місцями шквали 17-22 м/с, в окремих районах сильні зливи і град.

Вночі 22 червня в західній частині, а вдень і в більшості північних та центральних областей очікуються грози, місцями град і шквали 17-22 м/с.

У Карпатах та на Закарпатті сильні дощі, вдень в окремих районах Житомирщини, Київщини, Вінниччини та Черкащини сильні зливи,
– додали у ДСНС.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, що 22-23 червня похолодає на території України. Денна температура подекуди опуститься до +17 градусів.

Теги: Новини України Погода Негода в Україні ДСНС
Джерело: 24 Канал
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