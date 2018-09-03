В Україну з робочим візитом прибуде голова МЗС Норвегії
4-6 вересня з робочим візитом в Україну прибуде міністр закордонних справ Норвегії Іне Сьорейде. Глави МЗС Норвегії та України обговорять шляхи врегулювання конфлікту на Донбасі.
Про це інформувало МЗС України.
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Метою візиту норвезького міністра є подальша розбудова українсько-норвезького співробітництва. Відомо, що у рамках візиту планується проведення переговорів керівників зовнішньополітичних відомств України та Норвегії.
Важлива увага під час переговорів приділятиметься розбудові політичного діалогу, зміцненню позитивної динаміки торговельно-економічних відносин, залученню норвезьких інвестицій, а також ефективній реалізації проектів допомоги уряду Норвегії у здійсненні реформ в Україні,
– зазначено у повідомленні.
Зазначається, що міністри обговорять шляхи врегулювання конфлікту на Донбасі, спричиненого російською агресією, та приділять увагу поглибленню взаємодії з метою протидії загрозам в Європі.