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      В Україну завезли чай з небезпечною речовиною, яка викликає рак

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      В завезеному зеленому чаї з КНР знайшли антрахінон
      В завезеному зеленому чаї з КНР знайшли антрахінон / dailymotion.com

      Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області інформує, що на прилавках продається зелених чай, що містить небезпечну речовину – антрахінон.

      Така інформація надійшла від системи RASFF від 29.11.2018 року № 2018.3465 та від 05.12.2018 року № 2018.3465-fup2, йдеться на сайті відомства.

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      Відомо, що чай завезли з Китайської Народної Республіки через Королівство Нідерландів. Імпортером є Heuschen & Schrouff, Oriental Foods Trading B.V. Продукт доставили до окремих держав-членів ЄС та України.

      В Україну завезли чай з небезпечною речовиною, яка викликає рак

      В Україну завезли чай з небезпечною речовиною, яка викликає рак

       
      Антрахінон – що це?
      Це жовта або сіра кристалічна речовина. Вона застосовується як барвник. У медицині антрахінон використовують як проносний засіб, у сільському господарстві – як засіб для відлякування птахів.

      Антрахінон є потенційно канцерогенним пестицидом, тобто може бути причиною розвитку злоякісних новоутворень. Ця речовина заборонена в Євросоюзі.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Онкозахворювання Тернопіль
      Джерело: 24 Канал
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