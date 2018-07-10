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В Україну завітає голлівудська зірка Ерік Робертс

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Ерік Робертс стане гостем Одеського кінофестивалю 2018
Ерік Робертс стане гостем Одеського кінофестивалю 2018 / oiff.com.ua

Старший брат Джулії Робертс, Ерік Робертс, приїде в Україну в рамках Одеського міжнародного кінофестивалю, який проходитиме 13-21 липня.

Американського актора Еріка Робертса, який також є батьком відомої актриси Емми Робертс, запросили в ролі спеціального гостя на 9-й Одеський кінофестиваль. На Одеському кінофестивалі гості можуть побачити міжнародну зірку та побувати на його творчій зустрічі 14 липня.

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За свою творчу кар’єру 62-річний актор зіграв у понад 500 кінострічках та з’явився у більш ніж 100 виставах на Бродвеї. Серед найвідоміших фільмів, у яких він зіграв, є "Самотні серця" (1991), "Кращі з кращих 2" (1993), "Кінцевий аналіз" (1992), "Спеціаліст" (1994), "Темний лицар" (2008) та інші.

Американський актор також одного разу взяв участь в картині української режисерки Оксани Байрак "Аврора" (2006), присвяченій трагедії на Чорнобильській АЕС, а нещодавно знявся у психологічному трилері “Сприйняття” українського режисера Євгена Ножечкіна.

Кіноактора також номінували на "Оскар" за роль у фільмі "Потяг-утікач" (1985) та на "Золотий глобус" за роль у цьому ж фільмі, а також за акторську гру в стрічці "Зірка-80" (1983). Завдяки театральному досвіду у виставі "Спали це!" Ерік Робертс отримав Театральну світову премію.

Теги: Новини України LifeStyle Кіно Голлівуд Фестивалі Новини Одеси Новини культури
Джерело: 24 Канал
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