"Укренерго" подає до суду на Путіна через майно в окупованому Криму

"Укренерго" вручило офіційне письмове повідомлення про інвестиційний спір щодо активів їхньої компанії у тимчасово окупованому Криму президенту РФ Володимиру Путіну. Позов стосуватиметься не лише майна, яке компанія втратила через анексію півострова, але й доходів, які недоотримала через таку втрату.

Про це повідомив в.о. обов'язки керівника "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

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Кілька днів тому "Укренерго" вручило росіянам офіційне письмове повідомлення про інвестиційний спір щодо активів нашої компанії у Криму. Конверти отримали: міністр закордонних справ Сергій Лавров, міністр фінансів Антон Силуанов, міністр юстиції Олександр Коновалов, прем’єр-міністр Дмитро Медведєв і президент РФ Володимир Путін,

– йдеться у повідомленні.

Ковальчук зазначив, що, якщо "Укренерго" не вдасться врегулювати спір мирним шляхом до кінця вересня, то компанія зможе подати позов у Міжнародний арбітраж проти Росії, як це вже зробив "Нафтогаз". Також він додав, що позов буде стосуватися не лише майна, яке компанія втратила через анексію Криму, але й також доходів, які недоотримала через цю втрату.

В "Укренерго" додають, що окрім майна, вони втратили ще й прибуток від його експлуатації, а ці гроші повинні були піти не лише на рахунки компанії, але й у державний бюджет України у вигляді податків та дивідендів.

"Тому нам обов’язково треба відновити справедливість і повернути втрачене. Росія повинна відповісти за те пограбування, яке вже визнане всіма цивілізованими країнами світу. Ми не можемо закрити очі на ці колосальні втрати і жити далі так, ніби нічого не сталося. Адже тільки наша кримська електромережа коштує близько 1 мільярд доларів. Це тисячі ліній електропередачі, десятки електричних підстанцій та багато чого ще, не кажучи вже про два пансіонати, де раніше оздоровлювалися українські енергетики", – підкреслив виконуючий обов'язки керівника "Укренерго".

Слід зазначити, що "Укренерго" у цій справі представляють юристи міжнародної юридичної компанії "Covington & Burling LLP", яка раніше допомагала подати аналогічний позов НАК "Нафтогаз України".

Додамо, нещодавно у "Нафтогазі" повідомили, що мають намір звернутися до судів в Європі, аби було заарештовано активи "Газпрому", оскільки ця російська компанія не виконує рішення Стокгольмського арбітражу.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російського монополіста "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Враховуючи борги "Натфогазу", російський монополіст має сплатити 2,56 мільярда доларів українській компанії. У "Газпромі" своєю чергою висловили незгоду з рішенням арбітражу Стокгольма за позовом "Нафтогазу" за контрактом на транзит газу.